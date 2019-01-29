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雷洪驚爆耳中風 住院6妻妾全散只剩她

供貨商爆賣黑心貨 台泥：2015年已終止合約

2019-01-29 19:41經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

花蓮前議長賴進坤涉嫌以廢棄物充作水泥，販售給台泥花蓮，遭檢察官起訴。台泥表示，雙方早在2015年停止合約，另除了原有驗收標準程序外，針對原料進料加強化驗，嚴格管控，避免被摻雜事業廢棄物。

檢方指出，賴進坤父子經營的玟豪公司，將一般事業廢棄物充作天然石灰石，賣給台泥製成水泥成品流入市面，5年非法獲利新台幣4億多元。檢方查扣財產及不法所得2億多元，28日偵查終結提起公訴。

台泥澄清，台泥與玟豪過去簽有供應合約，但在2015年5月檢察官到廠抽查後，已立即停止雙方合約。公司強調，供料廠商簽有供料合約，並嚴格規範驗收標準，不合格可以退貨、拒收及罰款。

針對檢方指賴進坤父子於民國99年至104年間，將16萬公噸廢棄物混合營建土石，假冒成天然石灰石送到台泥公司和平廠。台泥表示，根據案發期間的檢驗資料顯示，產品完全符合國家標準，對客戶絕對有保障。

台泥還說，水泥窯具有超高溫（攝氏1300度到1500度）、高擾流、高滯留時間特性，，經1,450℃的高溫燒成後，可有效徹底分解與固結事業廢棄物中的所有有害物質。即便廠商惡意於原物料混入廢棄物，也不影響水泥品質，該做法在歐洲、美、日等國行之有年。

台泥廢棄物賴進坤
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