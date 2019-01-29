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雷洪驚爆耳中風 住院6妻妾全散只剩她

國泰航空所有客艙 推全新「港式滋味」經典美饌

2019-01-29 19:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

國泰航空全新推出「港式滋味」機上餐膳體驗，乘客現可在航班上品嚐一系列地道廣東菜式，其中包括薑蔥龍蝦湯泡飯、魚蛋魚片湯河粉及臘腸雞球飯等。推出全新「港式滋味」系列旨在推祟多姿多彩的港式飲食傳統，包括多款招牌風味菜式，於國泰航空由香港出發的長途航班的所有客艙上供應。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示，對香港人而言，經典菜式能傳達「家」的感覺，外地旅客亦能藉此認識香港風味的精髓。

她說，「香港人對美食的狂熱程度是眾所皆知的，作為以港為家的航空公司，在機上餐饍方面反映本地文化更顯重要。新菜式的靈感來自本地餐廳美食，呈現了香港的日常飲食口味，更為奔波旅途的乘客提供貼心且令人感動的美味佳餚。」

頭等艙的推薦菜色是鮑魚花菇扒菜絲豆腐；商務艙乘客可期待的美食，包括燒鴨湯瀨粉及珍珠奶茶布丁。特選經濟艙的乘客亦有多項選擇，例如大澳梅菜蒸比目魚配絲苗飯及鴛鴦炒飯，經濟艙會提供港式咖喱海鮮飯。

國泰航空同時也豐富了機上餐飲的選擇。與著名本地茶葉供應商福茗堂合作，逐步於經濟艙推出了一系列優質的中國茶，包括香片、烏龍茶及普洱茶。

為慶祝豬年來臨，國泰航空也將在農曆新年及2月份期間，提供各式節慶菜餚，包括古法石斑配薑蔥豆腐炆花菇及鴻圖蟹肉湯伊麵。

國泰航空說，「港式滋味」是國泰航空繼2018年夏季起在長途航班上陸續推出且備受歡迎的商務艙全新餐飲體驗後，最新的機上餐膳概念。

國泰航空全新推出「港式滋味」機上餐膳體驗，乘客現可在航班上品嚐一系列地道廣東菜式...
國泰航空全新推出「港式滋味」機上餐膳體驗，乘客現可在航班上品嚐一系列地道廣東菜式，其中包括薑蔥龍蝦湯泡飯、魚蛋魚片湯河粉及臘腸雞球飯等等。　圖／國泰航空提供
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國泰香港餐飲
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