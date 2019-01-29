國泰航空所有客艙 推全新「港式滋味」經典美饌

2019-01-29 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國泰航空全新推出「港式滋味」機上餐膳體驗，乘客現可在航班上品嚐一系列地道廣東菜式，其中包括薑蔥龍蝦湯泡飯、魚蛋魚片湯河粉及臘腸雞球飯等。推出全新「港式滋味」系列旨在推祟多姿多彩的港式飲食傳統，包括多款招牌風味菜式，於國泰航空由香港出發的長途航班的所有客艙上供應。

國泰航空顧客體驗及企劃總經理羅穎怡表示，對香港人而言，經典菜式能傳達「家」的感覺，外地旅客亦能藉此認識香港風味的精髓。

她說，「香港人對美食的狂熱程度是眾所皆知的，作為以港為家的航空公司，在機上餐饍方面反映本地文化更顯重要。新菜式的靈感來自本地餐廳美食，呈現了香港的日常飲食口味，更為奔波旅途的乘客提供貼心且令人感動的美味佳餚。」

頭等艙的推薦菜色是鮑魚花菇扒菜絲豆腐；商務艙乘客可期待的美食，包括燒鴨湯瀨粉及珍珠奶茶布丁。特選經濟艙的乘客亦有多項選擇，例如大澳梅菜蒸比目魚配絲苗飯及鴛鴦炒飯，經濟艙會提供港式咖喱海鮮飯。

國泰航空同時也豐富了機上餐飲的選擇。與著名本地茶葉供應商福茗堂合作，逐步於經濟艙推出了一系列優質的中國茶，包括香片、烏龍茶及普洱茶。

為慶祝豬年來臨，國泰航空也將在農曆新年及2月份期間，提供各式節慶菜餚，包括古法石斑配薑蔥豆腐炆花菇及鴻圖蟹肉湯伊麵。