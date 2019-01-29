高鐵和平紀念日連假 疏運加開177班次

2019-01-29 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2019年和平紀念日共有四天連假，台灣高鐵為服務旅客返鄉及出遊需求，自2月27日（三）至3月4日（一）規劃為期六天的「和平紀念日疏運」。期間加開177班次列車（南下82班、北上95班），總計六天提供1,016班次列車的旅運服務。旅客可自1月31日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

台灣高鐵公司表示，和平紀念日疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達315班次列車適用「早鳥優惠」，約占總班次數31%。旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。（疏運期間「大學生優惠」及「早鳥優惠」適用車次表）

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；各車次並提供3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。