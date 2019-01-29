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電動機車戰場延燒馬祖 emoving將採App隨借隨還

2019-01-29 16:55經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

電動機車戰火從本島到離島，中華車emoving白牌新車還沒正式上市，先送馬祖實路測試，預計將成為馬祖推動觀光旅遊的利器。

馬祖地形特色破碎崎嶇，地勢及坡度較大，島上旅遊最困難之處就是交通工具的選擇，尤其觀光旺季因使用汽油機車過多也導致當地空汙噪音等問題嚴重，加上目前缺乏性能符合當地旅遊需求之電動機車，因此尋求高性能、大馬力、高續航之電動機車成為馬祖推動綠能交通的當務之急。

連江縣政府支持下，emoving白牌新車將成為馬祖導入的第一款供旅遊使用之普通重型電動機車。而這款尚未正式上市的離島低碳旅遊新神器，也在日前低調運抵馬祖進行實路測試，外型或實際騎乘性能的測試結果上，均得到連江縣政府的大力肯定。

為推動離島低碳旅遊，連江縣政府一直積極推動旅遊業者與電動機車廠配合，希望能逐步引導現有的燃油機車汰換為電動機車，這次尚未上市即先行到馬祖實路測試的emoving白牌快充普重車型，具備了高性能、高續航、快速充電等優質條件，在充電能力大幅提升後，搭配未來在島上建置之快充設備，充電10分鐘即可行駛40公里，而整車充滿電平均變速續航可達80公里以上，產品之極速、爬坡與續航力皆足以應付馬祖主要島嶼上下坡路線，未來並將結合數位科技，透過APP互動體驗服務供騎乘者便利、機動的旅遊模式，未來也將透過套裝旅遊行程整合觀光資源結盟在地業者，善用電動機車綠能模式建構低碳旅遊網，創造周邊觀光經濟產值。

連江縣政期待透過emoving電動機車推出共享交通、共享網路服務，將可大幅提升自由行旅客跳島觀光，在時間及需求規劃的自主性及彈性，達到綠色旅行的目標。

另為導入智慧觀光試煉，在馬祖重要交通節點，即主要的二鄉二島(南、北竿)開始規劃，建置智慧無人電動機車租賃站，藉由APP提供旅客隨借隨用，隨用隨還的分享式電動機車服務及旅遊需求服務。並搭配嶄新的觀光導覽與一系列套票和優惠券系統的旅遊加值服務，提高觀光地區電動機車租賃產業的競爭力，並提供電動機車線上租借預約等服務，同時創造新一代的租車服務模式。期望藉由成功的觀光經濟模式擴大推動至全島居民使用共享電動機車。

電動機車觀光馬祖
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