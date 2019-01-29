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AirAsia網站與APP全面更新 AI機器人正式服務

2019-01-29 15:21經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

亞洲低成本航空品牌AirAsia29日宣布，其官方網站與手機APP全面更新，並推出命名為AVA(AirAsia Virtual Allstar) 的AI機器人服務。

此大幅度的更新為的是能提供更好的乘客服務，且希望能讓AirAsia 330萬個活躍會員在AirAsia官網以及手機APP中，無論是預訂機票、搜尋航班或者是客戶服務都能有更完善以及變力的體驗。

AirAsia表示，全新功能包含；

新首頁，全新面貌的首頁讓瀏覽更簡單及快速，也加入了航班通知、搜尋捷徑、近期搜尋等功能，同時首頁也加入了飯店、免稅購物、活動優惠、旅遊景點推薦等附加功能。

AVA聊天機器人，AVA是AirAsia全新的人工智能服務，透過在線聊天立即回覆乘客的問題。AVA現階段能以八種語言溝通，包含：英語、馬來語、泰語、印尼語、越南語、韓語、簡體中文與繁體中文。AVA是由AirAsia 軟體工程與科技部（AirAsia Software Engineering and Technology簡稱AASET）、客服團隊與多倫多人工智能驅動客戶體驗專家公司Ada攜手研發。

地圖搜尋，iOS用戶現可使用標註所有AirAsia飛行航點的互動地圖選擇飛行目的地，此為所有航空公司App中首創。

組合站點選擇器，航空界App首創功能之一，能讓iOS用戶選擇最鄰近的出發與降落機場的同時，也可篩選中轉次數多及飛行時長的航班。

語音助手，iOS用戶現在也可詢問Siri，輕鬆確認他們即將搭乘的航班狀態。點擊在“航班行程”或“我的預訂”頁面下的“加至Siri”按鈕即可使用此服務。

FACES臉部識別登機系統註冊，乘客可使用手機APP註冊AirAsia臉部識別登機系統(AirAsia’s Fast Airport Clearance Experience System簡稱FACES)，以快速通過保安檢查手續順利登機。只需點擊“我的賬戶”及“我的FACES"，拍下5秒鐘的臉部視頻即可。

更多功能，乘客可使用APP中的低票價日曆搜尋最低票價，並登錄BIG會員帳戶後享有會員折扣、賺取BIG積分或以積分付費。

AirAsia（數位、企業服務）副集團首席執行員Aireen Omar表示，我們非常高興能在新的一年的剛開始，為網站及手機APP換上新的面貌，同時全新人工智能聊天功能的推出，能夠提供更好、更快速的體驗。我們一直努力增進我們的客戶服務，也會在接下來的幾個月中為手機APP增添更多功能。我們希望手機APP不再只是一個機票預訂平台，而是你的旅遊夥伴。我們鼓勵新用戶透過App Store或Google Play免費下載此APP，以親身體驗這些新功能。

AirAsia 手機APP用戶可從2019年1月28日至2月3日使用促銷代碼MOBILE19以享有19%折扣，出發日期為2019年8月1日至11月30日。

亞洲低成本航空品牌AirAsia29日宣布，其官方網站與手機APP全面更新，並推...
亞洲低成本航空品牌AirAsia29日宣布，其官方網站與手機APP全面更新，並推出命名為AVA(AirAsia Virtual Allstar) 的AI機器人服務。　圖／AirAsia提供
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