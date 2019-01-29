金豬送福好運到 華航機票天天抽

2019-01-29 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華航空喜迎新春，年節期間官網購票享超值優惠，歡慶金豬年推出「2019 金豬送福好運到」，華航官網精選八大航點推出驚喜價，倫敦、雪梨、夏威夷、大阪、名古屋、峇里島、曼谷、香港等精選航點，最低新台幣3,168元起 ( 未稅 )。

華航表示，除了購票好康優惠價，凡於1月30日上午9時至2月10日23時期間，於華航官網購買台灣地區出發的中華航空、華信航空國際線自營航班機票（嬰兒票不適用），並於2月10日23時前於活動網站完成登錄，即可參加「金豬送福好運到」抽獎活動。

每日將抽出幸運兒獲得亞洲區域線精選航點免費機票，除夕至初二加碼送長程線精選航點免費機票，還有限量500組機上免費 Wi-Fi、A350 彩繪模型機、華航冬戀摩天輪音樂鈴、中華航空機長熊等超過一百項獨家限量好禮讓旅客喜迎新年，過年天天抽機票、天天兌大獎。

華航官網自1月30日至2月28日推出全航線機票促銷，更精選八大航點推出驚喜價，直飛英國倫敦1萬5,680 起（未稅）、雪梨 1萬5,190 起（未稅），日本大阪、名古屋、曼谷、香港等熱門區域線未稅價7,000元有找，要搶優惠就把握時間購票省荷包。