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2019台北燈節「搖擺北門」 首度360度四面投影

2019-01-29 15:03經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

近兩年在舊城區引領風騷的北門，今年台北燈節期間又有新的展演風格，將搖身一變成為最「搖擺」的古建築！國內知名光雕藝術家陳怡潔帶領專業影像團隊，今年首度以360度四面環繞方式投影雕塑北門，並搭配爵士風格的搖擺音樂、Swing Dance的舞蹈表演，讓北門展現新舊文化交替融合的風格。

陳怡潔表示，今年北門光雕全新的展演方式「搖擺北門」的原發概念，就是要讓民眾與遊客更近距離與北門互動。除了邀請去年拿下金曲獎最佳演奏類3項大獎得主許郁瑛為「搖擺北門」創作音樂，還有活躍於台北的Swing Dance社團與光雕秀共同演出，而2月16、17日兩天更加碼邀請再度發片成為「歌手」身分的黃子佼與新生代爵士女聲9m88，在北門與光雕展演一起搖擺。

北市觀光傳播局局長劉奕霆指出，北門光雕今年第一次以全部四面投影的方式呈現作品，代表圍繞在北門的古建築群，在「西區門戶計畫」中已能完整呈現風貌。以北門為中心點，周邊古建築群這股新的能量，串連附近的西門町、相機街、台北地下街等商圈，再結合台北車站與近年開通的桃園機捷、捷運北門站等便利的交通動線，北門廣場作為台北西區的新門戶，已成為當地觀光與文化兩大動脈的新核心。他邀請民眾在台北燈節期間來北門廣場一起「搖擺」，看看再度展現風華、重新成為西區地標的北門，如何令人耳目一新。

陳怡潔團隊這次結合橫跨藝術、設計、音樂、表演、建築、軟硬體技術等不同領域的一流人才，包括策重人文歷史影音研究的視覺設計師、獲獎無數的音樂製作人、資深的動畫團隊、專業影像拍攝團隊、優異的現場執行與硬體團隊，在2017年台北燈節北門與中山堂的光雕投影作品後，包括2017台北世大運、2017/18雙十國慶總統府前光雕、2017/18台北101跨年光雕、2018故宮南院「嘻哈故宮」等大型活動作品，都相當受到歡迎與肯定。

熱愛藝文活動的知名主持人黃子佼這次也以「歌手」身分，向大家推薦「搖擺北門」的展演。他提及，自己是個唱片蒐集狂熱份子，而以前的唱片行就是聚集在中華商場裡，他對西區因而培養出特別的感情。黃子佼說，過去就與陳怡潔熟識，也很熟悉她的作品，今年的「搖擺北門」光雕秀不同於以往，首度升級為四面投影的建築光雕劇場，且是結合音樂、舞蹈的華麗聲光饗宴，他自己將在2月16日晚間8點在北門與 Swing Taiwan共同演出。

陳怡潔透露，「搖擺北門」平日也會有隱藏版的表演，屆時歡迎現場的民眾可以一起加入演出，與Swing Dance一起happy「搖」起來。而2月17日則是由9m88及YM Swing所帶來的特別演出。新世代爵士女聲9m88以獨特的慵懶嗓音，唱起爵士曲風，復古與新潮在她身上一點也不衝突，反而別有風味。曾在紐約求學的她表示，這對自己也是一個新嘗試，相當期待。

2019台北燈節北門光雕展演時間，自2月16日至24日，平日19時-21時30分、假日19時-22時30分，每30分鐘展演一次，每次演出7分鐘。平日最後一場21時23分、假日最後一場22時23分。（假日日期為2月16日、2月17日、2月19日 元宵節、2月23日、2月24日；另主辦單位保留調整展演時間之權利）。

2019台北燈節自 2月16日到 2月24日在台北市西區熱鬧展開，想知道更多有關2019台北燈節的最新消息，可上官方網站http://2019.lanternfestival.taipei/ 查詢。

國內知名光雕藝術家陳怡潔帶領專業影像團隊，今年台北燈節首度以360度四面環繞方式...
國內知名光雕藝術家陳怡潔帶領專業影像團隊，今年台北燈節首度以360度四面環繞方式投影雕塑北門，並搭配爵士風格的搖擺音樂、Swing Dance的舞蹈表演，讓北門展現新舊文化交替融合的風格。　圖／北市觀傳局提供
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北門爵士黃子佼
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