江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



江蕙。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

繼兩岸知名糖果大王徐福記家族，砸逾8億元買兩戶豪宅王「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，近日又傳出大咖住戶、知名歌手江蕙，她以總價4.27億元，拆算車位後單價281.5萬元買下27樓戶。可見該豪宅不僅價格不斐，住戶身分也非富即貴。

實價登錄資料顯示，去年7月「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」27樓戶，以總價4.27億元、拆算車位後單價281.5萬元成交，該戶總面積176.37坪，含3車位，單價交易第5高。

謄本資料顯示該戶日前已過戶，由江姓自然人買下。據傳，正是「二姐」江蕙買下，再對照江蕙位於淡水區「楓丹白露」社區、信義區和平東路三段房屋、及大安區「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」等地籍謄本相同。但此消息尚未獲本人證實。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，信義聯勤位於大安森林公園第一排，其鈦金屬結構建造，並享名師設計獨特庭園、泳池設施，興建時就與陶朱隱園、首席公館、冠德信義等超豪宅齊名，實價揭露後也如松濤苑、帝寶、皇翔御琚等豪宅，同屬「只要交易必從200萬元起跳」的身價。

據實價登錄資料，信義聯勤目前已揭露達11戶，單價都穩站200萬元大關，截至目前揭露最低樓層4樓戶，單價落在219.3萬元，最高成交戶在32樓，價格衝到每坪299萬元，並在去年擠下帝寶，拿下「豪宅王」稱號；而目前市場上，單價有望破300萬元的超豪宅，信義聯勤也名列榜中。

陳炳辰指出，陸版肥咖上路後，台版肥咖條款2019年隨即登場，但高資產族群在資產配置早有準備，台商資金回流後除了買地擴廠，也免不了挹注在頂級豪宅。