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二足機器人競技表演賽 8選手同場競技

2019-01-29 13:02經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

ROBO-ONE台灣機器人競技表演賽近日於2019台北國際電玩展中舉行，共有8位選手操作二足機器人同場競技。

上述表演賽最後由汪育緯奪冠，他的機器人名稱是疲勞濕冷蓋棉被。

台北市電腦商業同業公會也規劃與日本二足機器人協會持續合作，於今年5月，在台打造第一屆ROBO-ONE台灣機器人大賽。

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