太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43 聯合新聞網 文／遠見提供



太平洋自行車總經理林鳴皋。圖／遠見提供 分享 facebook

「如果你不是我爸，我早就揍你了！」十幾年前，當太平洋自行車總經理林鳴皋剛回家幫忙時，由於屢屢與父親、董事長林正義意見衝突，有一回，他按捺不住情緒，竟脫口而出。

當時林正義氣不過，還對全公司發文：「永不錄用林鳴皋」。

時隔多年後，當年劍拔弩張的林家父子，雖然想法仍南轅北轍，兩人卻有著共同目標──讓太平洋「基業長青」，林正義終於在2013年放手，讓二代全面接班。

太平洋自行車成立於1980年，創辦人林正義初期走代工路線，儘管營收穩定，但隨景氣循環、價格競爭，漸漸遭遇瓶頸。

1991年，投資美國與德國相繼失利後，他決心改變策略、根留台灣，從低毛利的大量生產，轉向著重研發、少量多樣的高價市場。陸續推出摺疊車、手推車、登山車、划船車、斜躺車等產品。例如競賽車Reach系列是國內三鐵競賽的常見車種；Carryme系列鎖定城市通勤族；IF系列強調只需一個動作折疊、三秒內完成。

其中以聞名業界的「Birdy」摺疊車最為經典。1994年開發完成，累計全球銷售超過30萬台，獲得歐洲、日本多國設計獎肯定，兼顧公路車和休閒車的雙種需求，被譽為「世界最高性能的摺疊車」。

林鳴皋是林正義的大兒子，於1997年進入公司各單位磨練，2000年接總經理，開啟世代傳承的序幕。「寧小勿大」是林正義傳承給下一代的核心哲學：年營收維持在5億元，員工160人左右，年產量約4萬台，單價在10萬至40萬間。

強調少量客製化，即便客戶下訂一台也要接。目前已累積60、70位穩定的老客戶，對太平洋的依存度非常高，「這些小量的老客戶如果不找我，風險會更大，」林鳴皋得意地說。

林鳴皋道出中小企業想讓基業長存的無奈。圖／遠見提供 分享 facebook

一代傳二代 幾經折衝溝通

從小偏好數學、音樂、繪畫的二代林鳴皋本來對接班沒特別想法。他回憶小時候住在台北市區，當時工廠在迴龍，父親每天早出晚歸，「跟沒有爸爸一樣。」

高中畢業後，先在公司的貨櫃廠工作一年，林鳴皋坦言，自己個性火爆，有話直說，常和爸爸意見不合，三天一小吵，五天一大吵，爭執不斷。

1989年，他去加拿大溫哥華讀書，再申請到美國的大學攻讀經濟，前後出國八年。直到1997年公司遭逢財務危機，營業額從10億掉到剩1億，父親賣掉台北的房子，搬到桃園，他才拋下心結，返家協助，父子才逐漸有了相處瞭解的時間。

回到公司後，林鳴皋歷經生產、研發各部門。本來對設計一竅不通的他，2003年在網路下載3D繪圖軟體自學，2005年就拿到第一個IF設計獎，至今個人累積四度IF設計獎。

但接班不到5年，今年才邁入50歲的林鳴皋卻面臨尋找第三代接班人的挑戰。

年紀輕輕，他就罹患遺傳性糖尿病，腎臟功能不好，加上常出國各地奔波，2016年還動了腎臟移植手術，現在每個月要吃700、800顆藥，光是排斥藥物一天就要吃13顆，「要吃藥吃一輩子，」他無奈地透露，因健康因素，不得不開始規劃傳承藍圖，把公司調整到「準接班」狀態。

苦惱的是，三個孩子還小，老大就讀高三、老么才小五，就算想找外部專業經理人接手，「但公司規模不大、拿不出豐厚條件，誰願意來扛業績責任？」林鳴皋一語道破台灣中小企業的無奈。

即將邁入三代 卻苦無接班人

他回想當初，爸爸「一秒交棒」，前一天說要把公司交給他，隔天就真的什麼都不管。每週一上午的早會，多年來都由林鳴皋主持。今年80歲的林正義已超過15年沒主持會議，天天到公司，唯一的工作就是管理花園。

但他似乎無法跟父親一樣，馬上放手，只能積極培養接班人才，並大膽聘用博士生。但有一次，他在會議上詢問員工有沒有人想學3D繪圖，可以親自授課，結果現場鴉雀無聲。

甚至有同事回他說，為什麼要做事業做得這麼辛苦，「他們還想要探索人生啊，」令林鳴皋感歎不同世代的落差，開玩笑說，「可能以後要找機器人來接班囉」。

儘管人選難尋，但傳承工程不能停。林鳴皋最重要的任務之一，就是建全公司營運和知識庫，例如優化作業流程、制定SOP、工廠生產自動化、先進科技導入等。先搭建好基礎建設和周邊資源，將來不論是誰接手，避免從零開始。

其實，太平洋自行車的接班困境正是台灣中小企業的縮影，誰能順利找到稱職的接棒者，才有機會讓企業「基業長青」。

林鳴皋無奈地透露，因健康因素，不得不開始規劃傳承藍圖，卻尋不到接班人，他感概時代的變化。圖／遠見提供 分享 facebook

【小檔案】

太平洋自行車 創立時間：1980年 資本額：1.5億元 創辦人兼董事長：林正義 總經理：林鳴皋

（文／林珮萱、攝影／陳之俊 本文出自2019.1.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）