味全再傳高階主管人事異動

2019-01-29 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



味全總經理暨執行長蘇守斌解任後，今天市場上再度傳出味全財務長張美凰辭職，味全高層表示，今年味全股東會將進行改選，市場上才會傳出董事長將異動；至於財務長確實有表達有自已的生涯規劃想辭意，目前公司仍在持續挽留中。

當初陳永清跟大股東之間的默契，接任董事長一職後，會讓味全營運體質好轉，也會把這一任董事長做好做滿。至於下一任要不要再接任？據了解，陳永清認為，仍需要再思考看看，不是如外界傳聞這樣。

熟悉陳永清的朋友指出，陳永清是國內出色的會計師，多年前由會計師業界退下來，就是想要跟太太過著優閒生活，閒雲野鶴生活一直是他很響往；因為跟大股東之間的交情，看到味全面臨的慘況，所以兩年多前接下味全董事長一職，當時跟大股東就有默契，會做滿一任，但年紀也大了，想要過去自已的生活。

其實，陳永清的好朋友就指出，他是一位很愛家的好先生，他的人生中有曾經發過一個小插曲，1990年8月25日他跟太太差一點就搭上南投縣日月潭發生船難的船，在這個事件後，陳永清對人生有很多不同的見解，對於名利更是淡薄，退休後兩年多前接下味全董事長一職，真的只是不忍味全面臨的困境，決定出來幫好朋友。

味全當時因為食安問題，味全的營業額從2013年的新台幣292億元歷史高峰急速下滑，2014年第3季起還出現連續10季的虧損，負債比率一度高達近79%，後來在陳永清跟蘇守斌合作下，味全逐漸走出食安風暴，去年前3季稅後盈餘達10.2億元，每股盈餘（EPS）為2.02元，味全過去2年多來，持續出售閒置資產，火速降低負責比率，已經減債136.8億元，估計每年可省下利息費用2.37億元。