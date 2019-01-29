三項實價數據都翻紅 台北房市真的穩了？

2019-01-29 08:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



根據北市最近一期實價統計，去年10月北市交易1143件，為7個月來新高；交易總金額270億元，連四個月成長；平均單價50.5萬元，已連續半年維持在五字頭。記者游智文／攝影 分享 facebook

根據北市最近一期實價統計，去年10月北市交易1143件，為7個月來新高；交易總金額270億元，連四個月成長；平均單價50.5萬元，已連續半年維持在五字頭。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，去年下半年房市利空不斷，包括美中貿易戰、股災、九合一選舉等，從三項實價數據來看，北市買氣並未受到太大影響，房市持續緩步回升，預料今年上半年仍將維持溫揚走勢不變。

北市地政局每月發布實價統計，最近一期為去年10月，共交易1143件，已連續八個月成交量在1000件以上，10月較9月增加約一成，為去年3月以後新高。

10月交易總金額為270億，雖然和今年第二季相比，仍有相當落差，但自去年7月重滑之後，已連續四個月回升。

10月以松山區交易金額約45億元最多，成長幅度近一倍，多是中古屋交易，包括公寓、大樓，其中民生社區及周邊交易近20間最多，其次為南京東路四、五段，另外松山區知名豪宅文華苑也成交一戶，總價5.3億元。

成交件數仍以中山區最多，扣除親友交易，共186件， 較 上月增加逾兩成，其中中山區辦公室單月交易達14件，較上月大增2.5倍，增幅最多。

10月全市平均房價和上月變動不大，每坪50.5萬元，較9月小漲0.5%，但已是連續6個月維持在五字頭，為2016年11月，台北市平均房價跌破五字頭以來，首見持續兩個月以上維持在五字頭，過去二年，五字頭大多是曇花一現。