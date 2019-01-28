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投資3萬元 享德國線上智能理財服務

2019-01-28 23:38經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

先鋒投顧宣布與德國最大零售基金公司--德意志資產管理（DWS）跨國合作推出全新線上智能理財服務「先鋒WISEGO」。投資人只要三個步驟，就可完成專屬線上理財規劃，投資金額最低只要新台幣3萬元，就可享有德意志資產管理以及先鋒投顧跨國合作的頂級投資管理服務。

先鋒投顧為中租企業轉投資，新推出的「先鋒WISEGO」線上智能理財服務，最低金額新台幣3萬元仍可實踐資產配置，並透過定期再平衡機制來應對市場變化，以及校正投資組合歷經波動後的配比偏離情形，可有效降低風險並提升投資成效。

新台幣中租德國
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