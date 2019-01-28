賀仕爾藝術巡迴展在台中「磐鈺雲華」登場

2019-01-28 22:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由磐鈺建設與尚畫廊共同舉辦的「賀仕爾藝術巡迴展」，今(28)日在台中市公益路「磐鈺雲華」會館登場，磐鈺建設總經理沈瑞興邀請各界踴躍參與這場建築與藝術的流動饗宴。

享譽全球的新加坡WOHA建築事務所，有兩位共同創辦人，分別是黃文森(Wong Mun Summ)和理查賀仕爾(Richard Hassell)，2018年度榮獲CTBUH全球最佳高層建築總冠軍，和WAF世界建築節總冠軍等數十項桂冠榮譽。

賀仕爾不僅跨界創立WOHAbeing家具家飾生活品牌，獲得巴黎M&O選拔為亞洲最佳設計師品牌，如今再以新銳藝術家身份出道，首次來台灣舉辦個人藝術巡迴展《宇宙網絡＆奇異生物》，由磐鈺建設與尚畫廊共同策辦。

賀仕爾被喻為“比艾雪更瘋狂”的新加坡新銳藝術家，觀賞賀仕爾作品，很容易深陷循環纏繞網絡裡，無法自拔。

此次賀仕爾藝術展，選在台灣唯一百分百由WOHA設計建案的會館舉行，格外有紀念意義，觀展者能近距離欣賞賀仕爾不同面向的創作概念，深入他的視覺宇宙。

同時也能欣賞磐鈺建設與WOHA合作的國際建築大案「磐鈺雲華」，時而馳騁在綠建築花園城市，時而解構充滿謎團般的網絡藝術世界，喜好新加坡綠建築的民眾，絕對不容錯過的一場解謎遊戲。