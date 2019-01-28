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最殺優惠！六福村春節九天連假全民半價499元

2019-01-28 18:50經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

六福村一季一村活動，2019年首季以阿拉伯皇宮為舞台的「甜蜜魔宮」，將帶來甜蜜又夢幻的樂園體驗。今年甜蜜魔宮要帶領遊客進入「公主的泡泡夢境」，有神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉蛋糕溜滑梯等全新奇幻的必拍景點，適合全家大小、閨蜜好友、年輕情侶相約同遊。因應即將到來的春節連續假期，六福村也推出全年度最低5折優惠價499元！邀請民眾度過甜蜜蜜的春節假期。

全台最大高8米近三層摟旋轉蛋糕溜滑梯 就是要讓遊客快門按不停

六福村將總是帶給人們夢幻、繽紛的五彩泡泡，與中東氛圍濃厚的阿拉伯皇宮主題村結合，迸出全國最具異國情調的泡泡旅程。踏入皇宮之前的大門口，兩座泡泡神燈，將快樂氛圍感染每一位入園遊客！高三公尺的玻璃巨型水晶球就坐落在皇宮區內，泡泡內有縮小版阿拉伯皇宮與棒棒糖，與皇宮場景相互輝映，水晶球內裝置五彩小球，營造出大小泡泡繽紛飛舞的畫面，還有要讓遊客直接走入奇幻的絢麗世界「鏡像萬花筒」，就是要讓遊客快門按不停。

「我們的處處用心，加碼營造遊樂氛圍，就是要讓遊客驚喜連連！」六福村行銷經理葉益亨說，除了用心布置與營造的打卡景點，呈現主題氛圍，園區所推出的四季慶典開創了全新玩樂型態，也贏得遊客青睞，挾著這股氣勢，今年適逢六福村歡慶40周年，園方已規劃一系列與40相關的超驚喜企劃，打響40周年活動第一炮，就是一座讓大小朋友瘋狂尖叫的全台最大、高八米超大型「旋轉蛋糕溜滑梯」。

魔幻遊行、達人表演 歡迎光臨泡泡世界

來到遊樂園，絕不能錯過精彩表演！遊行扣合歡慶40周年慶推出「生日萬花筒」，繽紛歡樂的氣氛中，讓遊客在泡泡的夢境裡，慶祝每一次的相遇。阿拉伯皇宮魔幻劇場將上演全新劇碼「幸福的祕密」，住在皇宮裡的JC公主趁著最熱鬧的時刻跑到街上遊玩，卻看見有人正在叫賣「幸福」；結合特技、中東旋轉舞、摔角的演出，究竟是什麼東西能帶來幸福呢？小朋友快來與JC公主尋找幸福的祕密！

皇宮內還有與觀眾互動交流的大型表演「七彩超乎想像的奇幻泡泡秀」，泡泡達人「孟享」揮出單顆巨型泡泡、還有夢幻泡泡雨，有如置身於奇幻世界般！泡泡達人孟享曾創下單次吹泡泡最多的人、一分鐘在紙上吹泡泡最多的人、空中切泡泡最多的人等三項原創金氏世界紀錄，精彩的魔幻表演，絕對讓大小朋友目不轉睛。

六福村「公主的泡泡夢境」也特別為12歲以下孩童的家庭規畫「公主夢幻變裝間」，請來專業造型師為孩子精心打扮，小朋友搖身變成夢寐以求的公主、王子，享有特別禮遇、專屬行程，還能加入園區內最受歡迎的華麗遊行隊伍、獲得公主認證徽章，讓孩子真正走進童話世界。

全年度全面最低價 全民半價499優惠

「甜蜜魔宮－公主的泡泡夢境」活動從 1月30日正式揭開序幕，直到3月3日，活動橫跨農曆年節。除了到阿拉伯皇宮感受甜蜜魔宮慶典活動外，別忘了前往非洲部落區的看看可愛的動物、乘坐南太平洋區的大怒神和美國大西部區笑傲飛鷹讓遊客盡情叫喊釋放日常壓力，煩惱都甩掉！

長達九天的農曆春節連假，六福村打出寒假最強檔的年度最低價，全民無條件499元的半價優惠，預期在推出全年度最低門票「全民499」優惠帶動下，預估可吸引12萬人次入園，較去年春節成長66％。

最有誠意遊樂園，六福村推出全新活動3大打卡點3大表演及最殺優惠，春節全年度最低價...
最有誠意遊樂園，六福村推出全新活動3大打卡點3大表演及最殺優惠，春節全年度最低價。圖／六福村提供
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奇幻絢麗的「鏡像萬花筒」，就是要讓遊客快門按不停。圖／六福村提供
奇幻絢麗的「鏡像萬花筒」，就是要讓遊客快門按不停。圖／六福村提供
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小朋友化身小公主、小騎士，走進夢幻的泡泡童話世界。圖／六福村提供
小朋友化身小公主、小騎士，走進夢幻的泡泡童話世界。圖／六福村提供
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