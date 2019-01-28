搶攻年貨商機 愛買這三天延長營業至24時

2019-01-28 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為了便利消費者採買年貨，量販通路愛買表示，自2月1日（周五）起至2月3日（周日）延長營業至當日24時，中港、巨城店除外。

至於2月4日（周一）除夕當天，各店則提早至晚間6點打烊，春節期間2月5日（周二）大年初一到2月10日（周日）初六，全台分店營業時間均有調整，屆時將依各店公告為主，或參考愛買官網公告。而2月11日（周一）則恢復正常營業時間。