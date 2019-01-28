是休旅還是商用車？運動皮卡去年銷售量成長5%

2019-01-28 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



運動皮卡Ford Ranger在2018年全年銷售量成長5%，創下連續第10年亞太市場銷售歷史新高，達到139,501輛。