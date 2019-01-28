買張機票好過年 酷航明起推兩日快閃促銷

2019-01-28 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



有假沒假，買張機票好過年。酷航於2019年明（29）日起至30日推出限時兩日官網促銷「酷航周二閃人促銷」，多達32個精選航點單程含稅只要1,699元起，酷航商務艙單程含稅也只要3,699元起，以超值價格即享優質飛行體驗。

酷航這次促銷特別主打歐洲雙航點 「雅典」、「柏林」，飛往希臘藍白國度或是德國潮流首都，單程含稅最低8,000有找。

這次酷航促銷航點包含台灣直飛航點東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點雅典、柏林；渡假私房航點檳城、蘭卡威、古晉、關丹、泗水、清奈、柯枝等；以及名人最愛的馬爾地夫、峇里島、喀比。本次促銷的旅遊期間最晚至6月24日。

酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，且提供商務艙服務（僅適用於 787 夢幻客機），旅客以超值價格即可享非凡體驗。酷航航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，並即將於四月飛往東南亞新航點－寮國龍坡邦與永珍。想要一次解決住宿、當地交通與體驗的自由行旅客，與酷航合作之旅行社同享此次優惠，可向各大旅行社諮詢酷航行程。

精采絕倫的澳洲網球公開賽（澳網）剛剛落幕，看著電視轉播裡墨爾本的燦爛陽光，好想飛去澳洲享受南半球的陽光。這次促銷特別延長澳洲航點（雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯）的銷售時間至2月2日，單程含稅價台北或高雄出發最低只要4,399元起，商務艙13,299起元。

澳洲四季皆宜人，推薦搭配不同點進出，令人心曠神怡的自然美景、好吃好逛的大都市一次滿足，推薦給愛自然也愛城市的最酷旅人。