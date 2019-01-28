沒人潮！東區空置率半年內翻倍 連特賣會都撤出

2019-01-28 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



位於東區的江浙菜老店永福樓，近日因不堪高昂租金將歇業。統計台北市四大商圈空置率發現，忠孝商圈從去年第2季的4%，狂升至第4季的9.1%。商仲業者表示，房東降房租的反應速度，遠不及東區人潮散去的速度，現在甚至連特賣會都有撤出的現象。

政商名流聚餐的知名餐廳永福樓，由於來客量減少，負擔不起每個月200、300萬元的租金，加上房東不肯降房租，日前宣布決定於2月24日歇業，成為老店被租金壓垮的最新案例。而去年底傳出瑞士名錶品牌Swatch撤出東區，也是因調降租金未果所致。

統計近3季台北市四大商圈空置率發現，忠孝商圈從去年第2季的4%，狂升至第4季的9.1%，相較於站前商圈維持在3%以下，南京中山商圈浮動在5%左右，西門町商圈更是僅1~2%的空置率表現，忠孝商圈蕭條的狀況，以近3季的表現來看加遽不少。

戴德梁行研究顧問部協理薛惠珍表示，去年第4季度忠孝商圈店面空置率上升1.3個百分點來到9.1%，主因為部分特賣會撤出轉為待租所致，反觀中山南京商圈與西門商圈空置率則微幅下降，商圈去化穩定。

薛惠珍分析，近年忠孝商圈的人潮散去快速，加上臨路店面坪數大，動輒百萬元的租金，是導致東區店面空置率節節攀升的主因，而過往群聚在東區的人潮兵分兩路，一來往信義計畫區湧入，二來則是往西門町過去，而這兩大商圈的共通特色，除皆有徒步區設置，各商圈、百貨定位清楚，消費人潮移轉狀況明顯。

反觀東區冷清的現狀，第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，目前東區僅剩快時尚支撐忠孝東路大型店面，就連過往鐘錶品牌也紛紛撤出，短期內忠孝商圈位有能吸引人潮的百貨話題，快時尚也無展店計畫下，要消化這些大面積的空致店面困難。