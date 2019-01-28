興富發新春搶客 推賞屋吃火鍋、抽福袋、送年菜

2019-01-28 13:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



興富發集團看好長達9日春節連假看屋人潮，今（28）日宣布推出多項新春賞屋、購屋優惠。在北台灣方面，台北市「中山凱宴」推出10%低自備廣告戶，吸引高端客戶出手；板橋江翠重劃區「興富發大悦」，賞屋贈火鍋券及抽獎券，並搭配訂簽開29萬，總價988萬起，買泳池花園城堡25坪兩房限量優惠，「柏克萊公園」則於現場販售5,000元新年福袋。

南港研究院生活圈的「興富發莊園」，賞屋即贈送開運行動電源；淡水「紅樹林莊園」3房廣告戶倒數計席中；基隆「翰林小城」簽約即贈「開運招財貓」一只；桃園青埔「站前A+」下訂並簽約完成，即可享十萬家電提貨券」超級好禮。

興富發集團新竹建案「竹科悦揚」、「水公園」、「巨人」均推出挺青年低自備優惠付款方案，幫助年輕人輕鬆成家，「竹科悦揚」並有購屋抽百萬好禮福袋，「水公園」賞屋即贈icash，簽約再送行李箱；「巨人」則有交屋即送價值13萬日系松下精品五大家電之優惠活動。

「台中帝寶」新春釋出「唯一」東南座向優惠戶，全新裝潢含車位，即可入主與家人共享榮耀；秋紅谷第一排「恆詠」、市政路上「國家1號院」則推出精裝實品屋大賞；南屯區單元二「潤隆」簽約即贈「國際牌空氣濾淨器」一台；電梯別墅「赫里翁城堡」來電預約賞屋即贈2019年度桌曆及豬事如意紅包袋。

台南「上東城」來電預約賞屋吃薑母鴨、羊肉爐，參與現場打卡活動、即送簡約手提兩用後背包一個；「新悅城2」則享簽約先送「機器人」一只、交屋再贈10萬家電之好禮雙重送優惠；「真愛no.2潤隆」祭出賞屋拍照打卡，贈精美好禮活動。