遠東SOGO迎新春 精靈寶可夢來台與您熱鬧過新年

2019-01-28 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



年關將近，因應國人年前除舊佈新、添購新衣等買辦需求，遠冬SOGO百貨新竹店兩館祭出服飾五折起並加碼歲末酬賓回饋，即日起至2月3日，百貨服飾消費滿3,000元贈200元十足抵用券；名品、珠寶、大家電、施舒雅單筆消費滿10,000送400元十足抵用券。同時刷指定銀行信用卡滿額再送SOGO禮券壹份。

遠東SOGO百貨新竹店店長陳秋芬表示，為方便民眾選購年節禮品，今年特別於Big City館3樓與站前館B1引進新春禮品大街，搜羅國內外具特色禮品展售，有訴求低熱量的法式健康甜品「法布甜」於站前館獨家販售，經典綜合禮盒，原價一盒500元，特價二盒888元。

團購人氣王「台灣真情滷味」則在Big City館推出伴手禮盒組，原價260元起，兩盒特價500元起；還有，具異國風情的話題性禮品選擇「友士日本巨無霸酒4,500ml本格燒酎」，售價4,000元，眾多具特色好禮讓民眾一次買足。

遠東SOGO百貨新竹兩館也在農曆新年推出多項應景活動，初一一早Big City館有「金豬報喜~好運抽抽樂」，邀請民眾一同喜迎金豬年，業者準備限量好運金豬撲滿300份，購買金豬撲滿即可抽紅包試手氣，獎項豐富，總價值超過118萬!最大獎為EMOVING-SHINE環保電動機車，價值42,000元，獎值高達84倍，還有觀光飯店山景雙人房住宿招待券（價值11,000元）、SOGO春節購物金10,000元，以及台灣綠色髮妝第一品牌歐萊德咖啡因修護禮盒組（價值3,220元）、捷克天然植萃香氛品牌菠丹妮水氧機組（價值4,020元）跑步機、折疊腳踏車、行李箱、彩妝保養品、實用生活家電小物、保暖外套、餐廳十足抵用券等等，獎值皆超過千元以上！

2月5日（大年初一）上午11時在一樓Coach大門口開賣，10時45分開始發放號碼牌，每份售價現金500元，每人限購一份，好運就從今年第一抽開始！

初二、初三遠東SOGO新竹兩館也有兩天分別於Big City館11時與站前館15時舉辦金豬年夾好運、金豬年66骰好運等趣味應景活動；特別的是，遠東SOGO百貨今年邀來廣受小朋喜愛的「精靈寶可夢」到台灣與民眾熱鬧過新年。