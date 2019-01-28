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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

工研院攜企業做公益 創新採用無人機科技助農民

2019-01-28 12:34經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

春節前，工研院舉辦「金豬賀喜─大桔大利積福企」公益活動，桶柑義賣已邁入第八年，持續獲得大力卜、帆宣、中國砂輪、中強光電、朋程科技、柒賢國際、日堡、高興國際建設、中華民國科技管理學會及工研院院友會等企業夥伴的支持，認購新竹在地優質桶柑，同時將義賣差價所得全數捐贈新竹在地社福機構，達到一顆愛心關懷在地小農及弱勢團體的擴散效果。

這次特別結合科技能量，運用工研院研發的「電信操控無人機隊解決方案」搭配國產無人機，展示創新應用於農民的農務科技化。持續秉持工研院社會公益委員會「用科技做公益，讓台灣更美麗」的重要服務理念。

工研院社會公益委員會主任委員林宗葆表示，工研院連續八年協助新竹在地小農行銷優質吉園圃桶柑，並邀請友好企業夥伴共襄盛舉、支持社福團體，在年節送禮的同時關懷社會公益。工研院同仁也積極投身公益服務，每年約有2,800人次投入志工服務，迄今累積超過1.8萬人次。

除了邀請企業夥伴一同購買公益桶柑外，日前所舉辦的公益採橘活動，共有39位志工陪同新竹在地社福機構52位師生，前往桶柑果園體驗採果樂趣與食農教育，陪伴孩童歡度寓教於樂的寒假時光。

林宗葆指出，每次豪雨或颱風過後，果農都必須巡視果園，檢查是否有斜坡崩塌、果樹受損等情形。因此，採橘活動當天特別展示由工研院自主開發「電信操控無人機隊解決方案」搭配國產無人機，展示巡視果園的功能，提高巡守的效率與安全，也讓現場果農及社福機構的小朋友深刻感受創新科技對農業與人們的助益。甚至連大地都更健康，因為縮短水果的碳旅程連地球大氣環境都得到改善，是一舉多得有意義的活動。

工研院資訊與通訊研究所副所長鄭聖慶表示，電信操控無人機隊解決方案突破現行無人機必須經由目視操控的限制，而是透過開啟Wi-Fi與4G／LTE雙鏈路通訊，便可遠端操控無人機，且影像直播延遲低於1秒，無人機還可搭載雙鏡頭，兼具大範圍瀏覽及細部聚焦功能，重點是能自動返回基地站充電，以及同時管理多架無人機聯合作業。因此，能取代危險、耗時又費力的工作，也從消費性休閒娛樂玩具，轉往商業展演、結構巡檢、農業、警用維安、緊急救災甚至國土保護監控等高價值應用，成為指日可待的殺手級應用產品。這項技術已獲得2018年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。

這次義賣所得將捐贈愛恆啟能中心、築心之家、新竹縣愛鄰社區關懷協會、新竹家扶中心等19家等新竹在地社福機構。

築心之家理事長莊淑真表示，非常認同此公益活動，所以帶著學童一起去採橘子，透過採橘的農事勞動，學童在裡面學到了很多知識性、感受性的品德，除了義賣差價投入公益外，購買者也能將大吉大利的福氣帶回去，呼籲社會大眾能響應這樣的活動；愛恆啟能中心董事長戴耀賽表示，這幾年來，承蒙工研院的輔導，提升庇護工廠的生產品質，教我們如何釣魚，讓客戶不只買到愛心，也買到好品質的產品，每年的大桔大利採橘及各項公益活動，也都不會忘記我們。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，每年工研院的公益採橘活動都讓人驚艷，背後充滿科技的創新。對孩子來說，務農，不再是揮汗辛勞，更可運用科技輔助農耕，謝謝工研院用一顆橘子，串起大愛，也為孩子的未來，指引了一條明路；愛鄰社區關懷協會總幹事周葆齡表示，謝謝工研院社會公益委員會，策劃各種公益活動，讓社福團體不孤單，我們所照顧家庭有缺憾的孩子，不僅開闊視野，更感受到來自社會的愛心。

工研院攜手企業夥伴做公益，特別創新採用無人機科技助農民。記者李珣瑛/攝影
工研院攜手企業夥伴做公益，特別創新採用無人機科技助農民。記者李珣瑛/攝影
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工研院攜手企業夥伴做公益，特別創新採用無人機科技助農民。記者李珣瑛/攝影
工研院攜手企業夥伴做公益，特別創新採用無人機科技助農民。記者李珣瑛/攝影
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工研院無人機公益活動
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