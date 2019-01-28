高雄房價還可以漲？學者：首購族已從透天住到鴿子籠

2019-01-28 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



韓流效應下，高雄近來房價漲聲響起，不少業者表示，高雄房價比台北低很多，還在相對低點，房價漲一點沒關係。房產學者章定煊表示，表面上高雄房價不高，實際上高雄首購族和大台北一樣，這幾年離高雄市中心越來越遠，坪數越來越小，從有天有地透天住到電梯鴿子籠。

章定煊表示，很多人認為高雄沒有居住問題，是因為所得房價比的統計中，是沒有控制住宅品質的問題。

在2005年的時候，高雄建案可能成交價每坪不到11萬元，首購族在改制前的高雄市比較邊陲的地帶，如前鎮前金，還買得到坪數60幾坪連棟透天。

到了2010年，首購推案重心已經移到鳳山，而且首購族只能買到電梯的產品。美術館區與農16的產品早已不是首購族所能負荷。

到了去年第3季，高雄可能成交價不但來到19.5萬元，而且推案重心又外移到橋頭、楠梓、甚至於仁武。高雄不但房價漲了一倍，高雄購屋人居住品質，包括區位、類型、坪數也是節節下降，首購族購屋壓力不但加重，而且距離市區愈來愈遠。