北市男榮登全台「包租公」 竹縣男坐穩「土地公」寶座

2019-01-28 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



根據財政部公布全國財產稅籍持有人擁房地筆數，依照所有權人的縣市和性別統計發現，男性持有的房產與土地，平均來說仍較女性高，而擁有房產最多的「包租公」落在台北市男性，平均每位擁有1.73筆房產最多；至於持有土地最多的「土地公」則是新竹縣男性，平均每位擁6.33筆。

統計資料顯示，排除名下無房產者後，全台以出生在台北市的男性，平均擁房1.73筆為最多，其次為新北的男性1.7筆，第三名為台北女性1.62筆；至於擁有土地者，則以新竹縣男性最高，有地者平均擁有6.33筆，桃園男性5.94筆，新北男性5.86筆。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，統計資料依照財產所有人身分證號所在地做區分，但不侷限在該縣市的不動產，而出生於台北者擁房數多，顯示台北人繼承於父母的不動產，因增值普遍較其他縣市快，子女以房養房，累積資產的機會也比較高，而承襲著這些財富累積的成功經驗，子女對於不動產置產的興趣和意願也高於其他縣市。

至於土地的部分，前10名都清一色是男性，且以桃竹最高，張旭嵐指出，桃竹較多農業、工業地產品，因為多連結至勞力密集產業，家族繼承也多以男性優先，且一般女性對土地投資興趣較低，因此「土地公」多於「土地婆」。

值得一提的是，不管是房屋或土地持有筆數，嘉義市都為全台最低，擁屋筆數嘉義市男女僅為1.27和1.25，土地筆數分別為2.45和2.13，顯示嘉義人對於不動產投資最不感興趣。

台灣房屋嘉義中山特許加盟店店東吳昶紳表示，嘉義市年輕人外流嚴重，畢業後往外地就讀大專院校，大部分隨即在當地就業，打拚賺錢辛苦，因嘉義房屋總價低，而返鄉購屋300至450萬就買得到中古華廈，年輕夫妻會願意買屋自住，但因房屋增值空間有限，出租投資效益也不高，故不動產投資置產風氣不盛，十個人中頂多一個有投資店面或分隔套房分租透天產品，會買第二屋的購屋族較少。