迎接長假宅商機 桌游、漫畫、電玩業績旺

2019-01-28 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



即將到來的九日連續假期引爆宅商機。富邦媒（8454）表示，春節期間親朋好友相聚一堂，炒熱氣氛的最佳方式莫過於麻將、桌遊以及電玩遊戲，今年站上桌遊品項數較去年同期增加約二成，隨春節前夕商機噴發，買氣較去年同期成長近一倍。

統一超（2912）旗下博客來也表示，看好寒假與春節長假商機，推出動漫周邊活動，以庫洛魔法使為主打品，以及BL周邊、精靈寶可夢、名偵探柯南等，預計活動可帶動博客來漫畫書籍、周邊商品業績成長一成以上。

富邦媒旗下電商momo購物網表示，今年以「自動化」兼具「折疊式」的電動麻將桌最為熱銷；桌遊以攜帶方便的「卡牌式」桌遊為熱銷關鍵字；近年麻將桌大走「自動化」兼具「折疊式」趨勢，有別於以往手動洗牌的簡易桌型、不易收納的電動桌型，消費者以搭載電腦控制面板、自動洗牌、可折疊的電動麻將桌為購買首選，看好春節前夕商機。

而電玩遊戲則走「多人共樂」與「單人殺時間」兩大趨勢。根據momo購物網站上統計春節前夕電玩遊戲買氣較去年同期成長約五成，近期推出多款多人遊戲的Nintendo Switch更是人氣爆棚，熱銷遊戲片如「多人共樂」的超級瑪利歐兄弟U、任天堂明星大亂鬥，同樣是熱銷電玩的SONY PS4，熱銷遊戲則走「單人殺時間」趨勢，如漫威英雄電影的蜘蛛人等。

博客來表示，觀察台灣出版社近兩年轉為操作經典漫畫，推出新編版或是搭配限量商品復刻發行，像是台日長紅超過20年的作品惡童當街、七龍珠等都陸續重新出版，到去年下半年的灌籃高手新裝再編版到達銷售巔峰，並帶動博客來動漫整體業績成長超過二成。

後續還有經典作品「AKIRA」、「亂馬1/2」、全球銷量超過兩千萬部的「幻夢遊戲」等神級動漫復刻發行，預計將引爆新一波買氣。