金豬年助攻 黑橋牌今年春節業績估成長20%

2019-01-28 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



因香腸有著喜氣的紅色外表，往往是除夕年夜飯桌上的經典菜餚，更是傳統年味的代表，來自府城的黑橋牌，又以「黑豬肉香腸」最為經典。但，近年來黑橋牌也觀察到消費者對特殊風味香腸的接受度提高，甚至越來越受歡迎，近三年成長幅度都達20~30%，其中又以「烏魚子香腸」和「馬告香腸」最受歡迎。

此外，由於今年適逢豬年，黑橋牌行銷部劉子寧表示，不少客人都已來門市搶先下訂，也看好今年春節檔期的業績至少成長20%。

除了各口味香腸受歡迎外，近年來，黑橋牌也積極研發多款相關商品，其中又以象徵招財進寶的「黑豬肉水餃」、有步步高升寓意的「香腸蘿蔔糕」及長銷熱賣品「香腸肉包」最受消費者喜愛。

此外，黑橋牌自即日起至2月2止，在台北車站一樓大廳設置春節快閃店，把團圓桌上必出現的「香腸拼盤」變身成全台最大型的裝置藝術於快閃店中展示，搭配黑橋牌創始店的懷舊布置，以及可以烤香腸和裝有十八豆仔的復古腳踏車，讓民眾彷彿回到50年代的時光，勾起小時回憶。為了增添趣味，展出期間不定時推出限量名額體驗「香腸攤十八豆仔」活動，只要擲骰子贏過香腸攤老闆，就有機會得到好康優惠，歡迎大人小孩一同來拚手氣。