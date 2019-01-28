客艙潮流新時尚 華航機上盥洗包2月上線

2019-01-28 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華航空今年迎接60周年，將陸續推出系列新產品及活動。第一波主打長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙全新機上盥洗包，首度與戶外運動品牌The North Face合作，為華航優雅客艙，注入年輕運動時尚元素。2月起以「The North Face Red」初登場；「The North Face Black」則於 6 月上線，包款兼具實用及機能性，產品內容再升級，呵護旅客在機上的每一刻。

The North Face為全球戶外運動領導品牌，以最先進的科技投入設計，研發適合不同環境，且滿足各類需求的材質及面料，生產出專業服飾與配備。這次華航與The North Face 跨界合作，滿足時下旅客專業及時尚雙重需求。

華航全新機上盥洗包融合飛行元素，拉鍊採飄帶鑰匙圈，增加航空品牌識別度。包款設計的部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛勾，時尚又實用；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，質地強韌觸感柔軟，具防水性，可重複使用，未來也將陸續推出多款色系，深具收藏價值。盥洗包內容物含潔齒套組、眼罩、耳塞等基本備品並依照艙等精選產品，如韓國熱銷品牌蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油等，提供旅客舒適自在的空中時光。