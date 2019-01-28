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「洗腎室」也可偷情 醫師爆65歲男病患10年有4人陪

北市男屋主愛養房 新竹縣「土地公」多

2019-01-28 11:24經濟日報 記者游智文╱即時報導

資料來源：台灣房屋
資料來源：台灣房屋
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根據財政部統計全國財產稅籍持有人數，全台以台北男屋主平均擁有1.73間最多，其次依序為新北男屋主、台北女屋主。土地方面，新竹縣男性地主平均擁有6.3筆最多，桃園男性5.9第二。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，這項統計顯示台北男性最愛養房買房，桃竹民眾則偏好買土地，「土地公」多。

財政部依照財產所有人身分證所在地，統計各縣市男性、女生持有房屋、土地情況，名下所有房子都算，不限區域。

根據財政部統計，全台以出生於台北的男性，有屋者平均擁房1.73間為最多，其次為新北男性1.7間，第三名為台北女性1.62間，新北市女性屋主平均擁房1.52間，也擠入第六名。

張旭嵐分析，出生於台北者擁房數多，主要原因有二，一是台北房價長期漲多跌少，民眾對投資不動產興趣高，除了自住，手上有資金往往還會再買個一兩間，用來收租或投資增值。

第二，台北房價高，增值快，繼承而來的不動產，即使是老公寓，只要出售，也能輕擁有買房第一桶金，子女以房養房，累積資產的機會，意願都比其他縣市相對來得高。

土地部分，前十名都清一色是男性，除了新竹、桃園，其他依序為新北、苗栗縣、台南市、基隆市、台北市，雲林縣、嘉義縣、彰化縣。

張旭嵐指出，桃竹較多農業、工業地產品，因為多屬勞力密集產業，家族繼承也多以男性優先，且一般女性對土地投資興趣較低，因此多半是男性持有人為主。

另據統計，不管是房屋或土地持有筆數，都以嘉義市最低，僅1.25~1.27筆，顯示嘉義人對於不動產投資最不感興趣。

台灣房屋嘉義中山特許加盟店店東吳昶紳表示，嘉義市房價低，300萬~450萬就買得到中古華廈，但房屋增值空間有限，多數人都只買一間，用來自住，十個人中頂多只有一個投資店面或分隔套房分租透天產品，因此嘉義人持有不動產筆數較低。

新竹竹北。記者游智文／攝影
新竹竹北。記者游智文／攝影
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財政部房價買房
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