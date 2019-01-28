新光三越執行副總吳昕陽 首曝與女兒日常溫馨對話

2019-01-28 10:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



新光三越執行副總吳昕陽明確表示，今年新光三越會把重心放在「信義區」，因為「商圈」才是最佔優勢的，大家綁在一起，一定會成長。圖／新光三越提供 分享 facebook 曾有「百貨黃金單身漢」封號的新光三越百貨執行副總吳昕陽，近日與媒體餐敘時，不經意透露了與女兒之間的日常溫馨父女對話。

吳昕陽說：「一次女兒仔細盯著我的名片問，爸爸，什麼是Fax？」他才驚覺，現在年輕人的生活裡，不僅不需要，甚至根本不知道什麼是傳真機。當下，吳昕陽隨後叮囑幕僚，討論更動Fax在名片上呈現的位置和方式。

為了拉近與年輕人的距離，新光三越首開百貨業先例推出「skm pay」，將會員、點數、行動支付整合進App中，從去年開始全力衝刺「數位接軌」。

質男潮爸吳昕陽還笑言，近日他也跟風玩起最近在 Facebook 上吹起一股「十年回顧」的熱潮，但他強調，他玩的是「信義區百貨的十年回顧」。

吳昕陽細細數來，他指出，信義區這十年，陸陸續續幾乎每年都有一家新百貨公司開幕，2009年有BELLAVITA、2010年則是統一時代百貨、2011年是ATT 4 FUN、2014年則是微風松高、2015年是微風信義、2019年再有微風南山，預計今年底遠東百貨也會搶灘台北信義區百貨商圈。

儘管每個對手都來勢洶洶，但吳昕陽表示，「商圈」才是最佔優勢的，大家綁在一起，一定會成長。

新光三越去年蟬聯「百貨營收王」，吳昕陽表示，去年雖減少兩家店，但業績仍創歷史新高、全年達797億元，成長2%，坐穩百貨龍頭，主要是全台改裝及會員耕耘，今年目標要衝破800億元。

同時，吳昕陽也明確表示，今年新光三越會把重心放在「信義區」，並強化推廣台灣在地餐飲品牌，希望透過新光三越百貨，扶植台灣在地餐飲品牌。新光三越要做台灣餐飲品牌的「孵化器」，而信義區的A4、Ａ8、A9、A11則是最佳場域。