親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯文哲嗆：他是誰？

理科太太不專業？當「科學傳播」成「打臉大戲」

新光三越執行副總吳昕陽 首曝與女兒日常溫馨對話

2019-01-28 10:05經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

新光三越執行副總吳昕陽明確表示，今年新光三越會把重心放在「信義區」，因為「商圈」...
新光三越執行副總吳昕陽明確表示，今年新光三越會把重心放在「信義區」，因為「商圈」才是最佔優勢的，大家綁在一起，一定會成長。圖／新光三越提供
分享
曾有「百貨黃金單身漢」封號的新光三越百貨執行副總吳昕陽，近日與媒體餐敘時，不經意透露了與女兒之間的日常溫馨父女對話。

吳昕陽說：「一次女兒仔細盯著我的名片問，爸爸，什麼是Fax？」他才驚覺，現在年輕人的生活裡，不僅不需要，甚至根本不知道什麼是傳真機。當下，吳昕陽隨後叮囑幕僚，討論更動Fax在名片上呈現的位置和方式。

為了拉近與年輕人的距離，新光三越首開百貨業先例推出「skm pay」，將會員、點數、行動支付整合進App中，從去年開始全力衝刺「數位接軌」。

質男潮爸吳昕陽還笑言，近日他也跟風玩起最近在 Facebook 上吹起一股「十年回顧」的熱潮，但他強調，他玩的是「信義區百貨的十年回顧」。

吳昕陽細細數來，他指出，信義區這十年，陸陸續續幾乎每年都有一家新百貨公司開幕，2009年有BELLAVITA、2010年則是統一時代百貨、2011年是ATT 4 FUN、2014年則是微風松高、2015年是微風信義、2019年再有微風南山，預計今年底遠東百貨也會搶灘台北信義區百貨商圈。

儘管每個對手都來勢洶洶，但吳昕陽表示，「商圈」才是最佔優勢的，大家綁在一起，一定會成長。

新光三越去年蟬聯「百貨營收王」，吳昕陽表示，去年雖減少兩家店，但業績仍創歷史新高、全年達797億元，成長2%，坐穩百貨龍頭，主要是全台改裝及會員耕耘，今年目標要衝破800億元。

同時，吳昕陽也明確表示，今年新光三越會把重心放在「信義區」，並強化推廣台灣在地餐飲品牌，希望透過新光三越百貨，扶植台灣在地餐飲品牌。新光三越要做台灣餐飲品牌的「孵化器」，而信義區的A4、Ａ8、A9、A11則是最佳場域。

新光三越微風餐飲
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

日立公開收購 永大28日召開審議委員會

2019-01-28 09:20

新台幣開盤升1.5分 為30.810元

2019-01-28 09:20

台苯經營權之爭 吳乃仁家族主導痕跡明顯

2019-01-28 00:40

台苯經營權31日決戰 外資、委託書成關鍵

2019-01-28 00:38

聚陽董座專訪／創業元老漸退幕後 盼五年內完全交棒

2019-01-28 00:16

聚陽訂單滿手 迎豐收年

2019-01-28 00:16

沒落東區租金年年漲 珠寶、鐘表店也出走

2019-01-28 00:00

台苯經營權之爭 周四決戰

2019-01-27 23:58

政商聚餐夯店 40年永福樓傳2月24日歇業

2019-01-27 23:53

華航台北帛琉線 下月增班

2019-01-27 23:31

南山醫務社工獎 入圍揭曉

2019-01-27 23:30

吳家裸退 牽動台苯經營權戰局

2019-01-27 23:28

兄弟倆接老米廠 在地溯源創商機

2019-01-27 23:18

律師看時事／談揭穿公司面紗原則

2019-01-27 22:57

點子農場／直播電商將改變零售生態

2019-01-27 22:57

智慧經營／盧超群…異質整合 做大AI商機

2019-01-27 22:57

經濟書坊／智慧製造 首重人才養成

2019-01-27 22:56

席德進畫展 看見台灣之美

2019-01-27 22:46

水墨結合文創 畫出春節喜氣

2019-01-27 22:46

台灣網路劇崛起 以小搏大 紅到對岸

2019-01-27 22:46

永福樓將收攤 房仲：商圈型態轉變百貨吸客

2019-01-27 22:31

韓國瑜：高市府有二個拳頭，右拳拚經濟、左拳照顧弱勢

2019-01-27 19:13

東區店租高到頂不住！40年江浙菜永福樓2月底歇業

2019-01-27 18:33

神魔之塔擴大行銷 歡度六週年慶

2019-01-27 17:42

昇恆昌董事長江松樺領軍 志工年前出動

2019-01-27 17:41

華航機師再罷工？工會：現意向調查中

2019-01-27 17:22

商圈沒落不堪高租金 江浙菜老店永福樓2月24日歇業

2019-01-27 16:44

機師工會醞釀重啟罷工 華航：工會部分訴求過苛

2019-01-27 15:37

機師擬重啟罷工 華航：工會部分訴求過苛 盼理性協商

2019-01-27 15:00

2018年桃捷營運可靠度穩定成長

2019-01-27 14:48

內政部333疏運方案 確保春節入出國境不卡關

2019-01-27 14:47

2019台灣江蘇交流燈會登場 邀請大陸旅客參與台灣燈會

2019-01-27 14:47

中油舉辦僱用人員甄試 錄取率僅4.48%

2019-01-27 14:46

協商無進展 華航機師2月1日決定是否重啟罷工

2019-01-27 12:00

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:53

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 14:06

全世界最快的客輪問世 蘇澳到花蓮只要1小時

2019-01-17 11:29

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

永福樓被租金壓垮 商仲分析：房東勿再對抗商圈的沒落

2019-01-27 18:44

豪氣老董自掏腰包照顧員工子女 最多可領22年

2019-01-27 18:28

商圈沒落不堪高租金 江浙菜老店永福樓2月24日歇業

2019-01-27 16:44

和碩尾牙每人1.2萬現金普獎 總獎金超過1億元

2019-01-27 21:34

沒落東區租金年年漲 珠寶、鐘表店也出走

2019-01-28 00:00

東區店租高到頂不住！40年江浙菜永福樓2月底歇業

2019-01-27 18:33

仁寶廣達旺年會將登場 業界矚目

2019-01-27 14:20

張淑芬的第一線訊息 讓教部、衛福部動起來顧弱勢童

2019-01-28 02:00

永福樓將收攤 房仲：商圈型態轉變百貨吸客

2019-01-27 22:31

友達老董秀才藝 新竹市街頭藝人認證審查有看頭

2019-01-27 17:53

和碩總座：子公司轉虧為盈 今年會持續下去

2019-01-27 19:32

台企銀ROE飆11% 冠公股銀

2019-01-27 23:33

能源專家梁啟源：躉購電價調高不合理

2019-01-28 06:01

面板雙虎 去年獲利恐大衰退

2019-01-28 00:44

2指標連動 左右台灣未來能源政策

2019-01-28 00:04

生技獨角獸 募資掛牌有解

2019-01-27 23:37

和碩東南亞布局元年 啟動

2019-01-28 00:03

韓國瑜：高市府有二個拳頭，右拳拚經濟、左拳照顧弱勢

2019-01-27 19:13

近十年食物大漲兩成 薪資卻僅成長1成4

2019-01-28 00:18

讓民眾過好年 油價本周「凍漲」！

2019-01-27 12:20

實體金鑰安全升級 台業者推雙讀寫頭

2019-01-28 08:02

郭明錤：iPhone最壞時刻將過 供應鏈股價下修有限

2019-01-28 09:51

136家觀光工廠 2018年創造47億元觀光收入

2019-01-28 05:54

政商聚餐夯店 40年永福樓傳2月24日歇業

2019-01-27 23:53

台苯經營權之爭 周四決戰

2019-01-27 23:58

專家：前高後低的階梯式費率 恐讓開發商賺飽就跑

2019-01-27 23:28

台企銀員工持股信託 拚3月上路

2019-01-27 23:32

過年換新鈔今日開始 100元鈔券每人每次限兌100張

2019-01-28 10:11

中油舉辦僱用人員甄試 錄取率僅4.48%

2019-01-27 14:46

機師擬重啟罷工 華航：工會部分訴求過苛 盼理性協商

2019-01-27 15:00

華銀…百年大行 注入創新DNA

2019-01-28 00:20

賦稅負擔率 我降幅最大

2019-01-27 23:27

我租稅負擔率近30年減幅 全球前段班

2019-01-28 00:38

費率若前高後低 專家：離岸風電10年後恐成爛攤

2019-01-28 00:10

機師工會醞釀重啟罷工 華航：工會部分訴求過苛

2019-01-27 15:37

新聞眼／能源政策調整 也要「接地氣」

2019-01-28 00:22

學者：應重新思考再生能源政策後續如何推動

2019-01-28 00:25

和碩轉移產能 越南、印度今年量產有難度

2019-01-27 19:29

基石投資人制首季上路 Gogoro是否成首例受關注

2019-01-28 00:43

聚陽訂單滿手 迎豐收年

2019-01-28 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top