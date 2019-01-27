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韓國瑜：高市府有二個拳頭，右拳拚經濟、左拳照顧弱勢

2019-01-27 19:13經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

高雄市長韓國瑜27日晚上參加南六企業尾牙宴，他說新高雄市府有二個拳頭，右拳拚經濟、左拳是照顧弱勢，期待更多企業家參與讓高雄成為富而好禮城市。昨天南六企業董事長黃清山並捐給高雄市政府2,000萬元，從事各項社會公益。

韓國瑜表示，2018年選舉最重要的意義，在於整個高雄南台灣的崛起，現在每天都聽到很多人要到高雄投資、觀光，市府非常感謝，但是回歸大家不停打拚經濟、賺錢，還有更深刻的意義。

高市就像二個拳頭，右拳拚經濟把下一代教育做好，左拳照顧弱勢力，高雄社會富而好禮，關心真正被關心的，最近市府募到很多款項，都是一顆心，讓高雄不只富裕還充滿愛心。

此外，台灣上市櫃公司協會在高雄成立分會，獲得超過100位上市上櫃企業主參與，包括南六企業、長興材料、大成長城集團、三發地產等。

南區分會首任會長為南六企業董事長黃清山，他同時也是亞洲不織布協會理事長。他在1978年創業初期，從製作菜瓜布起家，歷經10年打拚歲月，一躍成為全台最大菜瓜布製造商；往後20年，他還投入紙尿褲、濕紙巾、面膜等不織布產品製造，市面上九成品牌皆是南六企業所代工。

上市企業華園飯店董事長陳海尼表示，上市櫃協會南台灣分會是由嘉義以南高雄上市櫃公司組成，包括台南億載會以及高雄港都會，期待透過更多交流繁榮經濟。

高雄市長韓國瑜參加南六尾牙，神情專注聽董事長黃清山的創業歷程。記者林政鋒／攝影
高雄市長韓國瑜參加南六尾牙，神情專注聽董事長黃清山的創業歷程。記者林政鋒／攝影
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高雄市長韓國瑜參加南六尾牙，接受董事長黃清山昆仲捐2000萬元公益基金。記者林政...
高雄市長韓國瑜參加南六尾牙，接受董事長黃清山昆仲捐2000萬元公益基金。記者林政鋒／攝影
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