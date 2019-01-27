永福樓被租金壓垮 商仲分析：房東勿再對抗商圈的沒落

2019-01-27 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



政商名流聚餐的愛店、座落台北東區40年的知名江浙菜老店永福樓，因為東區商圈沒落、景氣蕭條，來客數減少、買氣下降等因素，加上負擔不起每個月二、三百萬元的租金，房東又堅持不肯降房租，今（27）日宣布決定於2月24日歇業，成為老店被租金壓垮的最新案例。

知名不動產商仲業者、瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛呼籲東區房東，消費人潮明顯往信義區移動，加上百貨公司及賣場如雨後春筍般開業，把大量的人潮、錢潮吸走，東區街邊店沒落已是明顯趨勢，房東要看清楚商業板塊的挪移，勿再堅持不降租金，「因為你對抗的不是整條街的不景氣，而是整個商圈的沒落」。

永福樓位於東區SOGO旁，其道地的江浙菜不僅是台北老饕的回憶，更是政商名流聚會的首選。

然而，隨東區商圈沒落，加上台北市餐飲選擇愈趨多元，永福樓經營壓力與日俱增，而高房租成了最後一根稻草，終究不支倒地，宣布結束營業。

永福樓公關陳羽珊坦言，餐廳營收減少後，永福樓也曾試圖跟房東協調是否能調降租金，但因為房東不願意，考量營收要承擔這樣的租金成本吃力，所以忍痛做下這個決定。

台北老字號飯店六福皇宮才因租金沈重而熄燈，今年開春未久，永福樓也因租金沈重問題歇業。被房租壓垮的案例層出不窮，凸顯老商圈沒落、房東卻死不肯降租的沉痾。

黃舒衛分析，永福樓歇業有幾個原因。首先，東區商圈快速沒落，雖然東區幾個高價的黃金店面，如niko and...及王道銀行都有租出去，但復興南路的關店速度相當驚人，很多知名老店都結束營業，又以去年下半年最明顯。

再者，信義區新百貨商場林立，微風南山開幕後，緊接著就是位於A13的遠東百貨，加速吸走東區逛街人潮；百貨內大量新餐廳進駐，也拉走不少東區的食客。此外，永福樓以往承接不少婚宴業務，但近年婚宴會館百花齊放，也搶走永福樓的婚宴生意。

最後，東區房租前幾年被調得太高，像永福樓每月租金要二、三百萬元，樓下一樓的租金，市況好時每坪也高達1.5萬元至1.8萬元，導致「莎莎」（SaSa）、葡吉小廚陸續走人，至今仍鐵門深鎖，找不到租客。

黃舒衛強調，SaSa及葡吉小廚的房租，這一、二年有調降10%至20%，但問題是之前房租被調得太高，加上東區沒落速度太快，房租降幅無法有效減輕業者負擔。

黃舒衛認為，東區的老房東們，要認清東區沒落的事實。現在新進品牌偏好在百貨公司設櫃，很少設街邊店，像微風南山餐飲比例高達四成以上，老商區客源正大量流失。而且，不論是藥妝店或餐廳，都是低利潤行業，加上電商興起，讓老商圈內的街邊店更無競爭力，「這是商業板塊挪移的大趨勢，房東很難隻手對抗的」。