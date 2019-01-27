昇恆昌董事長江松樺領軍 志工年前出動

2019-01-27 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



昇恆昌各部門在年前關懷弱勢，有幫忙大掃除的，有幫忙提供並運送過年物資的，也有陪伴圍爐同樂的。在昇恆昌志工們心中，這幾乎已成為過年前的儀式之一。而昇恆昌免稅店董事長江松樺每年過年前也習慣號召理級主管們到育幼院及安老院關懷，陪伴小朋友及老人家們聊聊天、吃個飯。

在育幼院及安老院的關懷活動前，江松樺特地探訪桃園區及機場鄰近的獨居老人，除了坐下來陪他們說說話，也準備了過年的物資，希望在家家戶戶團圓的年節時分也能帶點溫暖給需要的人。

江松樺出身嘉義農家，對社會角落的「艱苦人」總是特別感同身受，也多一分關懷與理解。回顧他投身公益之初，他回憶道：「40幾年前，一個好朋友邀我加入一個小型的愛心會，每個月捐10塊台幣，每年120塊，我自願擔任愛心會的司機，開車分送物資、或帶著志工去關懷，我那時候就覺得，助人真的是最快樂的事！」從那個時候開始，江松樺積極投入公益關懷活動，期許自己綿薄的力量能適時為社會弱勢族群帶來溫暖與希望。

今年昇恆昌志工團隊分頭進行，分別到桃園大園區的懷德風箏緣地育幼院及八里天主教安老院陪伴小朋友及長者過年。昇恆昌志工設計趣味團康活動，陪孩子們玩遊戲同樂，更安排了春節揮毫活動，江松樺也趕到陪著小朋友大筆揮毫，不擅書法的他也謙虛的說：「孩子們寫得比我好呢！」

江松樺也隨後趕到位於八里的天主教安老院，這也是江松樺每年年前一定會帶著家人一同出席的年終關懷活動。無論再忙，他總是會騰出時間來這看看老人家，陪他們說說話，吃個飯，也因為長年關懷的默契，許多老人家總是惦記著他，有時候還會念他怎麼瘦了，讓江松樺備感溫馨。