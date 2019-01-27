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機師工會醞釀重啟罷工 華航：工會部分訴求過苛

2019-01-27 15:37經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

華航機師研擬重啟罷工。 聯合報系資料照
華航機師研擬重啟罷工。 聯合報系資料照
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機師工會不滿華航資方協商進步緩慢，揚言不排除重啟罷工，華航今（28）日發聲明表示，工會部份訴求過苛，實在無法逐一滿足工會需求。

華航表示，去年8月23日，華航本著最大誠意與善意，在桃園市政府的見證下，與機師工會就勞資議題達成初步協議，雙方同意一年內完成協商，已於五個月內舉行五次正式協商、一次談話會，及數次非正式討論，未料不到半年機師工會又片面發動意向調查，對協商給予負面評價且不符事實，華航深感遺憾並特予澄清。

華航強調，飛安獎金已有共識待雙方協議公佈，未來每年公司將增加約一億兩千萬人事支出;至於疲勞航班議題，公司已要求工會提供特定航班由雙方進行討論改善，同時允諾每三個月針對航班派遣進行檢視。

至於工會所提辛勞加薪部分，華航認為，目前公司之派遣不僅已優於民航局之規定，另外各項措施如國定假日出勤已給予加倍工資、非待命時段臨時抓飛則給獎金及加上提高外站每小時津貼，已比競爭對手成本增加逾2億元。

故華航勞動條件實已優於同業，工會仍額外要求紅眼航班每降落一次多給三到四千元，基於航空市場競爭力及經營成本考量，實在無法逐一滿足工會需求。

華航強調，工會部份訴求過苛，應顧及公司經營成本並顧及公司其他員工權益，秉持互信務實協商，循正常管道持續溝通，共謀勞資最大利益。

華航機師派遣罷工
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