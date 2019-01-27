2019台灣江蘇交流燈會登場 邀請大陸旅客參與台灣燈會

2019-01-27 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



盡管陸方連續三年不參加台灣燈會，但交通部觀光局仍赴大陸宣傳台灣燈會，並加強吸引陸客來台旅遊，第9屆「台灣江蘇交流燈會」交流燈區開燈儀式於26日晚間，在兩岸貴賓共同啟動後點亮，

觀光局自2010年起與大陸江蘇合作辦理「台灣江蘇交流燈會」，迄今已邁入第9屆，並連續三年選定於江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦，周邊的南京、無錫、蘇州及上海等華東主要客源市場都在一小時高鐵車程內，預計將吸引更多的客群前來觀賞，交通部觀光局期望藉由燈會交流活動，為即將在屏東東港大鵬灣舉辦的「2019台灣燈會」強力宣傳，吸引大陸旅客在元宵佳節來臺灣賞燈。

觀光局主任秘書林坤源指出，這次主燈以「金剛豬」造型設計，命名為「金豬報喜」，設計理念係把守護山林的山豬，創意變身為充滿未來感的金剛豬，希望給賞燈民眾帶來諸事大吉、福氣滿盈的好運氣。

另為了凸顯台灣豐富的山海旅遊資源，也特別運用如墾丁白沙灣的海浪、東港黑鮪魚、大鵬灣風帆、臺灣東部沿海的海豚，以及屏東的蓮霧、鳳梨、香蕉與火鶴花等在地農特產，還有最萌的臺灣旅遊代言人「喔熊組長」等元素，以光環境手法，與主燈一同布置，期能加深大陸民眾對臺灣旅遊的美好印象。

這屆台灣江蘇交流燈會在兩岸業界合作推動下，交流燈區再次邀請知名的台灣士林夜市團隊進駐，藉由蚵仔煎、炸雞排、臭豆腐、花枝丸、霸王薯條、珍珠奶茶等等網紅台灣小吃的魅力，讓賞燈民眾親身體驗在台灣旅遊大啖美食的樂趣，強力宣傳台灣自由行。

林坤源在開燈儀式上向賞燈民眾推介「2019台灣燈會」，即將於元宵節2月19日起至3月3日止，在屏東縣東港大鵬灣舉辦，是台灣最盛大的節慶活動之一，今年適逢辦理30周年，以「屏安鵬來‧光耀三十」為整題設計主軸，並首度以屏東東港知名的黑鮪魚為設計元素，打造「巨鮪來富」造型主燈，象徵「年年有餘、富貴屏安」。

另外，林坤源也特別介紹2019年是台灣的「小鎮漫遊年」，交通部觀光局已前選出40個「經典、客庄及慢城小鎮」，入選的台灣各小鎮擁有最美麗、最樸實的風情，而且各具不同特色，歡迎大陸旅客前往探索，一起感受台灣小鎮美妙的景色與濃厚的人情味。