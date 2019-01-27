內政部333疏運方案 確保春節入出國境不卡關

2019-01-27 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今（2019）年春節連假長達九天，內政部表示，桃園機場加班機創下歷年新高，為因應入出國旅客爆量狀況，移民署已規劃「333查驗通關疏運方案」，透過事前完善的整備，讓春節期間旅客出入境能順暢通關。另也提醒民眾，非洲豬瘟防疫春節期間不打烊，旅客勿攜帶國外肉品入境，並請體諒檢查所造成的不便，共同守護國產豬肉安全。

內政部指出，「333查驗通關疏運方案」在人力調度、通關服務及旅客配合事項，都有全方位的考量與規劃，首先，在「三項人力調度準備」部分，將動員桃園機場全體480名內外勤人力外，並調度台北港、基隆港及松山機場所屬人員支援桃園機場，加上保全人員及實習生志工等96名協勤人力，全數投入第一線旅客通關疏運。

第二、「三類旅客通關服務」部分，加開行動不便旅客專檯、自動通關隨行兒童專檯、及協助班機即將起飛旅客通關，讓這類旅客可加速通關。

三、「三個呼籲」部分，請旅客提早至機場辦理通關手續、多加利用自動查驗通關系統(e-Gate)，並配合非洲豬瘟防疫，不要攜帶肉類製品返國，避免入出國卡關。

內政部提醒，有出國計畫的旅客，可於春節連假前至移民署臺北市服務站、臺中市第一服務站、花蓮縣服務站、嘉義市服務站、高雄市第一服務站及外交部領事事務局（中央聯合辦公大樓北棟1樓）申辦自動通關，出國即可立即使用，縮短通關等候時間。申辦地點及時間詳情，請上內政部移民署網站查詢。