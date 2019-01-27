中油舉辦僱用人員甄試 錄取率僅4.48%

2019-01-27 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



中油108年僱用人員甄試第2試1月26及27日兩日在台北、高雄兩個考區舉行，今年總報名人數15,223人，進入第2試人數僅1,440人，預計錄取682人（不含產學班），平均錄取率只有4.48%。

中油表示，今年僱用人員甄試招考高中（職）以上學校畢業者，共招考18個類別人員，第1試以筆試方式辦理，第2試包含口試及現場測試（事務類及護理類除外），現場測試項目包括現場適應性模擬（上下鷹架）、辨色實作模擬及辨識標示牌、手提滅火器跑走50公尺等，另消防類必須手提滅火器跑走70公尺、徒手跑走800公尺；探採鑽井類則須負重30公斤重物跑走50公尺。第一試筆試占總成績70%，第二試口試占總成績30%，第二試現場測試採合格制，凡任一項未通過即淘汰。

往年爬高係於桃園煉油廠及高雄煉油廠區內之高梯施測，今年首次移至「台北（市立南港高工）及高雄（市立高雄高商）」校園測驗，並改以上下鷹架方式替代，承辦單位為此做足防墜及防撞等安全措施，包含提供應考人使用背負式安全帶及捲揚式防墜器，鷹架平台並設有防護欄及各項安全包覆。此外，為提高各項體能測驗的公正性，該公司於滅火器跑走及跑走800公尺等測驗項目，分別採用國際規格賽事之紅外線電子儀器設備及RFID晶片替代人工碼表計時。