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台驊創業35周年 董座顏益財感謝太太的愛

2019-01-26 19:16經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

台驊今（26）日舉行35週年慶，海運業者陽明董事長謝志堅等都到場慶賀。 台驊董事長顏益財30歲沒有創業前，走過一段工作不穩定、收入很少的艱辛苦日子， 感謝他的太太（黃美玲）對他的信任才創造了台驊。

顏益財透露，跟太太交往的時，他太太已經是貿易商小老闆，收入都比她高， 太太在他最窮困的時候嫁給了他，結婚當年1984年也成立新公司，為了要給太太更好的未來，決定走上創業之路。

1987年是台驊擴大規模的重要轉淚點， 顏益財發現中國市場非強大，積極搶攻中國商機 ，1990 在廈門成立辦事處，1992年 成為陽明海運在中國最重要的貨代，2000年陽明自己代理中國的業務後， 台驊的業務代理更多元化， 中國佈局快速遍地開花。

顏益財很感謝他太太慧眼識英雄 ， 願意跟當時工作不穩定 ，收入還比她少； 明明她已經出門都開車 ， 因為他買不起車 ， 只有一台已經老舊的機車可以接送她，她還是願意跟他交往， 約會時總搭他的機車， 在他沒有工作的時候 ，還決定嫁給了他， 要感謝她對自己的欣賞及信任，激起他自己創業的動力。

顏益財說；「一輩子與海為伍，從海到空再到陸，可以稱呼他三軍統帥。」

台驊35年來經歷了無數的市場變化，也要感謝KLINE ，這是第一個給他訂單海運業者， 讓台驊賺到創業第一桶金。

顏益財跟他太太的結婚照。 記者黃淑惠／翻攝
顏益財跟他太太的結婚照。 記者黃淑惠／翻攝
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顏益財跟他太太的結婚照。記者黃淑惠／翻攝
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台驊35週年慶（中顏益財、右賴文豪、左林映陸）。記者黃淑惠／攝影
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台驊35週年慶各區的高階主管全部回台齊聚。記者黃淑惠／攝影
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陽明及許多知名海運業者到場祝賀。記者黃淑惠／攝影
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台驊董事長顏益財，今天在大家期待下登場。記者黃淑惠／攝影
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台驊今天舉行35周年慶暨尾牙宴，董事長顏益財分享他的創業故事。記者黃淑惠／攝影
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台驊創業陽明海運
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