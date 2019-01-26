台驊創業35周年 董座顏益財感謝太太的愛

2019-01-26 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台驊今（26）日舉行35週年慶，海運業者陽明董事長謝志堅等都到場慶賀。 台驊董事長顏益財30歲沒有創業前，走過一段工作不穩定、收入很少的艱辛苦日子， 感謝他的太太（黃美玲）對他的信任才創造了台驊。

顏益財透露，跟太太交往的時，他太太已經是貿易商小老闆，收入都比她高， 太太在他最窮困的時候嫁給了他，結婚當年1984年也成立新公司，為了要給太太更好的未來，決定走上創業之路。

1987年是台驊擴大規模的重要轉淚點， 顏益財發現中國市場非強大，積極搶攻中國商機 ，1990 在廈門成立辦事處，1992年 成為陽明海運在中國最重要的貨代，2000年陽明自己代理中國的業務後， 台驊的業務代理更多元化， 中國佈局快速遍地開花。

顏益財很感謝他太太慧眼識英雄 ， 願意跟當時工作不穩定 ，收入還比她少； 明明她已經出門都開車 ， 因為他買不起車 ， 只有一台已經老舊的機車可以接送她，她還是願意跟他交往， 約會時總搭他的機車， 在他沒有工作的時候 ，還決定嫁給了他， 要感謝她對自己的欣賞及信任，激起他自己創業的動力。

顏益財說；「一輩子與海為伍，從海到空再到陸，可以稱呼他三軍統帥。」