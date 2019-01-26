台商組團前進高雄看房 專家籲當地自住民眾趕緊進場

2019-01-26 01:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



由上海知名台灣人社團「台商太太新天地」籌組的看房團，26、27日將前進高雄。上海知名地產專家、浙江大學地產運營研究所所長蔡為民表示，韓國瑜當選高雄市長確實會帶旺高雄市房地產市場買氣，但是否真能拉升高雄房價，可能必須等到今年第3季左右情勢才會明朗。

不過，對於高雄有自住需求的在地民眾，蔡為民則建議，無須再觀望了，現在就應趕快出手。他強調，已經「衰」了20年的高雄房價，遲早要回歸合理價位。

蔡為民說，去年「九合一」選舉前，不只台商關注高雄選情，他接觸到的不少大陸本地企業家也很關注。

對於第一團從大陸至高雄的看屋團報名踴躍，蔡為民並不意外，他認為，韓國瑜當選高雄市長，確實是會讓高雄房市的買進變旺，但對房價的影響現階段應該還是比較小。因為「量先價行」，量要有足夠的基礎，房價往上走才不會曇花一現。

加上目前大家對於韓國瑜的執政績效仍只是「猜想」，因此，可能要等到今年第3季市況才會較為明朗。

蔡為民預期，韓國瑜的作風將帶動台灣政治趨向務實面發展。若韓國瑜真能落實「人進貨出」政見，並於四年後順利連任，而2020年也是由國民黨勝出，他將樂觀看待未來高雄房市表現。

蔡為民說，高雄現在的房價「便宜得可笑」。他指出，今天上海的房價如果要回歸合理價位是要往下調，但高雄房價若能回歸合理價位必然會往上走。

因此，高雄在地民眾若是有實際自住需求，應趁目前高雄房價處於相對低檔就趕緊進場購屋，無須再觀望了。