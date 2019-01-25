嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你

嚴凱泰的追思音樂會 圖／裕隆提供 分享 facebook

裕隆集團25日舉辦追思感恩凱泰音樂會，以一路上有你 ，回顧追思嚴凱泰的精彩一生，其間嚴凱泰的女兒Michelle讀出給爸爸的一封信，表達出父女情深、失去父親的慌亂與傷心，深深感動在場的友人。

Michelle的信如下:

沒有人跟我說 你的病很嚴重

因為大家都認為你會好

沒有人跟我說 你可能不會好

因為你一直相信你會好

沒有人跟我說 你不再的時候

我該怎麼辦

直到那個周末 我問 爸鼻怎麼了

他會好嗎?

才知道為什麼爸鼻這次還沒出院回家

你們大人都是這樣 拐彎抹角

不知道我心中早已經充滿了疑問

那個黃昏 在病床邊

我牽著你哭

因為我說不出話來了

說不出話了

所以我一直哭 一直哭

希望你聽得到

也就像你第一次聽到我的哭聲

我們的第一次互動

13年前的你和13年後慌張的我

你一定知道

也一定有聽到 而且偷偷的笑在心裡

那是我們最常在一起的地方

我已經不再哭了 很快就回學校上課

繼續跟弟弟混在一起

你還在 還在媽咪、弟弟和我的身旁 等一下就要一起去亞都吃飯

走吧 備車

只是這次你先出門了

你的愛穿過陽明山 繞過月球 遠到星塵無窮的邊際 那麼長

那麼安靜 那麼溫暖

而我對你的愛呢

就是從星塵無窮的邊際

再回飛到陽明山

文園的客廳和房間門口

你探頭問 小嚴 小小嚴 小嚴 小小嚴 你們在忙什麼呀

我們很少回應你 因為你不就在門邊嗎

就讓時間停在那一刻好嗎 好希望時光永遠就停在那時刻 我和弟弟房門外 探頭的你

好不好呢 爸鼻 好不好呢 好不好呢

最想念的話都已經寫下伴隨著你出門了

請不要擔心 我沒有再哭了 但我想你了

有一天我會拿到駕照 開你的車 去看你