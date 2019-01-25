PChome 24h線上電玩展 買氣火熱

2019-01-25 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



「2019台北國際電玩展」這周熱鬧登場，網路家庭（8044）旗下PChome24h購物積極搶攻開春首波遊戲商機，自1月18日至29日舉辦「玩所未玩－線上電玩展」，結盟上百家國內外3C大廠牌助陣。網家25日除帶來PS4限時優惠業績告捷，也宣布再度搶下NVIDIA新一代Titan RTX頂級顯示卡獨家銷售權。

電競電玩熱潮持續在全球引爆，據市場研究機構Newzoo指出，2018年全球遊戲市場規模上看1,379億美元，預估2021年將成長至1,801億美元，看準成長動能強大的電競領域商機無限，各大廠牌近年來紛紛積極投入戰局。

PChome 24h進一步指出，綜觀站上的銷售成績與市場研究機構GfK的台灣全零售通路銷售數據，交叉分析顯示，2018年全台PC及NB的銷量表現不論在實體通路或全通路，均呈現負成長，然PChome 24h不畏市場衰退，繳出銷額、銷量雙雙逆勢成長30%的成績單，同時，電腦螢幕的銷量也強勁成長超過30%。

PChome 24h表示，此成績優於其他整體虛擬通路不到4%的微幅成長，並大幅超越實體通路的負成長，此外，電腦周邊如硬碟、滑鼠、鍵盤亦獨霸虛擬通路銷售冠軍，市占率已超過一半以上。

PChome 24h指出，站上2018年整體電競業績年成長近200%、呈現爆發式的增長，全年業績突破億元大關，並搶下多款商品獨家銷售權，顯見其已是各大3C品牌新品上市的首選陣地，今年將以「品牌深耕廣耘策略」，持續掠奪3C全通路市占率。