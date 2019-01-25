《一路上有您》追思音樂會 懷念嚴凱泰

2019-01-25 18:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



裕隆集團感謝各界關心與追思緬懷心意，1月25日下午在新北市府多功能集會堂舉辦《一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會》，邀請1400位嚴凱泰執行長各界好友、集團合作夥伴、企業同仁、車輛產業同業、產官學研夥伴一同追思緬懷凱泰執行長精彩生命路程。

懷抱著對凱泰執行長的不捨與深深懷念，這次追思音樂會主題設定以《一路上有您》，音樂會藉由音樂、歌聲觸動與一張張照片敘事，串起凱泰執行長生命中一路上有你的共同美好記憶，整場音樂會透過歌聲與影像敘事深刻回憶，感動撫慰每個人，藉此向凱泰執行長致敬，感謝一路上有他的陪伴，豐富了每個人的生命旅程，同時，也藉此感謝這一路上每個人的支持與愛護，豐富了凱泰執行長的精采人生。展望未來，裕隆集團將帶著凱泰執行長的精神，將這份深深的思念化作前進動力，在未來道路上，由嚴陳莉蓮執行長的接續領導，持續繼續前進！

這場音樂會由資深媒體人尹乃菁擔任整場音樂會引言人，同為好友的她，以溫暖嗓音道出所有凱泰執行長好友心中最不捨與懷念的心情，同時，代表集團與家屬感謝這段期間，各界溫暖慰問與關懷，感謝各界尊重嚴凱泰執行長遺願，遵循不發訃聞、不設靈堂、不辦公祭、不出版傳記的原則。

音樂會設定主題《一路上有您》，藉由一張張照片與音樂歌聲傳遞追思情感，希望將完整的嚴凱泰呈獻給大家追憶，一同回顧這段生命路程中，凱泰執行長與大家共同經歷的美好記憶。追思音樂會的演唱曲目安排，以凱泰執行長生平影片串接成音樂劇形式，回顧他在企業經營、社會慈善，勇於實踐夢想擘劃企業以及慈悲大愛的永昭精神，以及個人熱情與真性情，帶給台灣汽車產業，以及他在這片土地上熟識他、不認識他的人心中所留下最深刻、溫暖的記憶。音樂會開場邀請國際知名大提琴家陳世霖領軍的四重奏現場演奏，並由實力派歌手A Lin、紀曉君、楊培安、林俊逸跨刀演唱，其中，更有凱泰執行長個人捐助過的偏鄉原住民地磨兒合唱團特別從屏東北上，為凱泰叔叔獻唱，藉由歌聲，緬懷他以傳承父母使命為責任；以實踐汽車夢想為志業；以慈善仁愛為生命，為台灣汽車產業與這片土地的付出貢獻，串成一部精采動人的音樂劇。

在紀曉君演唱神話歌聲中，影片帶出在凱泰執行長辭世後，各界感念自發行動，有車主自發集結從三義開到台北港以行動追隨；集團內部也在各地發起追思紀念活動，同仁以一張張黃色便利貼寫下想念的話，許多留言感念凱泰執行長堅持志業推動台灣汽車自主研發，給了台灣一群做車的人有了可以實現國車國造的夢想。凱泰執行長堅持推動台灣汽車自主研發的使命精神，讓台灣汽車工業種下許多希望的種子，也給了許多台灣人勇敢夢想的信念，也深深觸動參與台灣汽車產業發展過程中，在場車輛同業與協力夥伴，無限追思與感念。

資深媒體人陳文茜也是凱泰執行長好友，他引言提到，一位溫暖的企業家，事業經營看的更多一份使命的是國家福祉發展，更多一分視角是關照社會的慈善大愛，她分享她認識的凱泰執行長對於社會關懷中的細膩體貼，也分享過去以來，他默默行善收到成疊受贈者的手寫卡片，這些是許多人都不知道的溫暖小故事，卻因為他在台灣偏鄉各地發生改變了力量，給予這片土地更多溫暖與生命力。

朱立倫是凱泰執行長好友，也是裕隆集團重要企業過去父母官，他分享凱泰執行長熱情與真性情的特質，把幹部當成兄弟、把員工當家人，對員工真心投入，善盡企業社會責任，真性情的他，是同仁心目中的好老闆，更是孩子心目中的好父親！

在音樂會最後，嚴陳莉蓮執行長帶領決策委員一同上台致意，感謝大家一路上的關心與愛護，

裕隆集團在嚴凱泰執行長擘劃成立總管理處，建立企業永續經營的管理機制，未來路上，收起情緒化思念為動力繼續往前，集團運作將繼續依循這個體制，由嚴陳莉蓮執行長與決策委員會成員，繼續帶領集團向前邁進，完成嚴凱泰執行長未竟的使命。