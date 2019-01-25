台灣新創CES傳捷報 農業科技獲日星青睞

2019-01-25 16:57 中央社 台北25日電



44家新創團隊今年闖關美國CES展，累積爭取超過新台幣55億元商機。其中農譯科技研發無毒農業系統，透過科技控制農產品生產，意外獲得日本、新加坡等國的高度興趣。

科技部今年率44家頂尖科技新創團隊，再度征戰美國拉斯維加斯消費性電子展（Consumer ElectronicsShow，簡稱CES）。科技部長陳良基今天主持返國記者會，肯定新創團隊今年在產品的廣度、深度都比去年進步許多，未來要從傳統的製造、代工轉向創新經濟，要靠新創團隊。

交通大學生物科技學院副教授陳文亮出身務農家庭，看到父親為了灑農藥差點病死，促使他研發生物性無毒農藥，從5000多種蜘蛛毒中取出對蜜蜂、人類沒有傷害的部分來防治病蟲害。

陳文亮說，再透過農譯科技（AgriTalk）研發的管理平台，整合各式感測器獲取各項生物與環境數據，利用害蟲數量、溫濕度等，建立調控系統，精準調控蟲害、土壤肥力等問題。以栽種薑黃來說，比一般產量高出5倍。

以農業領域闖關CES，陳文亮說，沒想到獲得日本、新加坡的高度關注，有些國家可能有感測器，但不知道如何導入農業生產，農譯科技正好成為他們的策略夥伴。農譯還和杜拜、智利、加拿大、印度、瑞典、義大利、法國、荷蘭等國的買家洽談，商機預估超過9億新台幣。

德侑科技（Awowo）總經理劉子誠表示，20年前首次參與CES展，打開在國際樂器市場的知名度與商業合作；時隔20年再度參展，FreeStyle Drum類真鼓以獨特的頂級音源系統專利技術與不占空間的優勢，參展期間簽下百萬美元訂單，預計2月底將正式於廣州音樂節公布合作關係。

劉子誠說，競爭力的關鍵是科技技術要超越別人3到5年，他也肯定以國家隊參展讓新創團隊的誠信度大幅提升，政府「科技立國」的方向正確。

見臻科技（Ganzin Technology）則是開發可以輕鬆配置於眼鏡上的微小化嵌入式視線追蹤模組，整合1組偵測眼動的IC與3組特製的相機鏡頭，電池續航力高達30小時，安裝於眼鏡內側不受光線變化影響，希望由眼睛的動作偵測技術，切入各大科技應用領域，包括使用者介面、市場調查、娛樂產業、醫療研究等，吸引不少國際OEM廠商洽談。