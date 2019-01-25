明基醫搶進中東醫療市場 兩新品首亮相杜拜國際醫療展

2019-01-25 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



明基醫（4116）前進中東醫療器材市場，今（25）日將在杜拜國際醫療展（Arab Health）展示由集團自行研發的彩色超音波、多功能手術台、醫用耗材、醫療顯示器等產品，其中「多功能電動油壓手術台旗艦版Dr. Max 8000」及「明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300」將首度亮相。

根據BMI Research研究報告，中東及非洲醫療器材市場是近年成長率最高的區域，2017-2020年複合成長率達到7.7%，高於全球平均的5.7%，預期2020年市場規模可達到110億美元規模。

明基醫總經理管新寶表示，隨著西歐先進國家的醫療市場逐漸飽和，近年來國際醫療品牌將焦點轉向中東、非洲等新興國家，阿拉伯聯合大公國（U.A.E）憑藉著優越的地理位置，逐漸成為該區域的重心。

Arab Health為該地區最盛大的專業醫療展，吸引大量中東、非洲與歐洲國家的專業買主，同時亦聚集了世界各國的專業廠商，逐步成為全球最大的醫療展會。

管新寶指出，這次參展，除期望吸引現場的專業買主參訪外，更透過代理商邀請各地醫院的使用者，在展場體驗智慧手術房所帶來的便利性，希望讓大家了解明基集團對醫療領域所投入的用心，增進對品牌與產品的信賴，進一步拓展市占率與開發新市場，目前已有許多進行中的專案，預計將於此展會上與客戶做進一步的討論。

明基醫強調，這次展出產品中，以新品「多功能電動油壓手術台旗艦版Dr. Max 8000」及「明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300」為年度亮點。