親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

嚴凱泰追思音樂會 嚴陳莉蓮在高階主管陪同下進入會場

2019-01-25 14:12經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

嚴凱泰辭世後今天舉行《一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會》。 記者／黃淑惠攝影
嚴凱泰辭世後今天舉行《一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會》。 記者／黃淑惠攝影
分享

嚴凱泰辭世後，今（25）日舉行《一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會》，在新北市政府多功能集會堂舉行，新北市政府多功能集會堂不到13時30分，受邀者就陸續到來，嚴陳莉蓮在裕隆高階主管陪同下，13時45分左右進入會場。

新北市政府門口陸續有車子抵達大樓門口，3樓的多功能集會堂門口也已經有多批媒體守候，今天會場必須以有邀請卡才能進場，管制很嚴格。 和泰車總經理蘇純興不到13時20分左右就抵達進入會場，緊接著工商協進會理事長林伯豐跟朱立倫一起進入會場，富邦集團董事長蔡明忠、聯合報系董事長王文杉也都提前就抵達現場；嚴凱泰政界的朋友新北市長侯友宜、連勝文等人也陸續到場。

今天的音樂會，將邀約由國際知名大提琴家陳世霖領軍演奏，以組曲搭配影片串接成音樂劇的方式來訴說嚴凱泰的一生，這次已經邀請1,400位嚴凱泰執行長各界好友、集團合作夥伴、企業同仁、車輛產業同業、產官學研夥伴一同追思緬懷凱泰執行長精彩生命路程。

嚴凱泰一生與汽車產業脫離不了關係，之前嚴凱泰病情一度好轉時，在尾牙宴上曾經上台選唱張學友的《一路上有你》獻給公司同仁，這次追思會，裕隆集團也決定用《一路上有您》來當音樂會的主軸，家屬也用這個音樂會，代替嚴凱泰謝謝所有一路上陪伴的夥伴。

嚴陳莉蓮在高階主管陪同下，13時45分左台進入會場。記者／黃淑惠攝影
嚴陳莉蓮在高階主管陪同下，13時45分左台進入會場。記者／黃淑惠攝影
分享

嚴凱泰辭世後，3樓的多功能集會堂門口也已經有多批媒體守候。 記者／黃淑惠攝影
嚴凱泰辭世後，3樓的多功能集會堂門口也已經有多批媒體守候。 記者／黃淑惠攝影
分享

新北市政府門口陸續有車子抵達大樓門口。 記者／黃淑惠攝影
新北市政府門口陸續有車子抵達大樓門口。 記者／黃淑惠攝影
分享

四樓入場區也有許多人守候著貴賓。 記者／黃淑惠攝影
四樓入場區也有許多人守候著貴賓。 記者／黃淑惠攝影
分享

北市政府多功能集會堂不到1點30分，受邀者就陸續到來。 記者／黃淑惠攝影
北市政府多功能集會堂不到1點30分，受邀者就陸續到來。 記者／黃淑惠攝影
分享

嚴凱泰音樂會裕隆集團
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

KPMG尾牙席開215桌 歷年最多

2019-01-25 22:05

嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你

2019-01-25 20:23

PChome 24h線上電玩展 買氣火熱

2019-01-25 18:26

汰舊換新潮 Yahoo購物中心家電買氣旺

2019-01-25 18:26

《一路上有您》追思音樂會 懷念嚴凱泰

2019-01-25 18:04

嚴凱泰追思會以好友身分上台 朱立倫：一生最好的朋友

2019-01-25 17:18

上海台商26日組團前進高雄看房 報名三天額滿

2019-01-25 16:40

嚴凱泰追思會政商名流雲集 馬吳朱侯都到場

2019-01-25 14:42

日本動漫風 三創引進女僕咖啡廳

2019-01-25 13:46

裕隆集團 今辦音樂會追思嚴凱泰

2019-01-25 13:46

裕隆組織調整 啟動4引擎

2019-01-25 13:46

嚴凱泰追思音樂會 好友齊聚緬懷

2019-01-25 12:05

南六董座黃清山 任台灣上市櫃公司協會南區分會長

2019-01-25 11:59

KKday募資僅對手1成 為何堅不改道？

2019-01-25 09:53

追憶嚴凱泰 裕隆今日舉辦《一路上有您》音樂會

2019-01-25 09:52

金店面租況慘！新北一級商圈最貴店租全腰斬

2019-01-25 09:26

策略行銷／創新、效率、合作 台灣港務航向藍海

2019-01-25 03:26

會計師看時事／大陸新個所稅優惠銜接適用 須留意

2019-01-25 03:24

創業心法／終身學習為成功奠基

2019-01-25 03:23

品牌大觀／品牌營造三原則

2019-01-25 03:22

三利基撐腰 中租展望樂觀

2019-01-25 02:58

張淑芬挺弱勢 企業響應

2019-01-25 01:36

石化業衝產量 春節加班

2019-01-25 00:21

台欣工業進駐台中港

2019-01-24 23:32

貿協4.0出擊 強打五策略

2019-01-24 23:25

貿協黃志芳簡報…走賈伯斯風

2019-01-24 23:25

黃志芳看景氣…無法樂觀的一年

2019-01-24 23:25

豐邑66.5億元購地 台中市土地交易總價創新高

2019-01-24 20:59

台化副董洪福源：兩岸關係是影響2019年銷售重要因素

2019-01-24 19:45

田中央創農地空拍平台 銷售翻1倍

2019-01-24 14:06

汽車 家電旺了！ 台廠供應鏈大啖對岸商機

2019-01-19 08:43

肯德基變童書通路 新經濟先鋒教戰必懂5法則

2019-01-18 10:05

問題不在如何量產 簡禎富：少量多樣才是客戶要的

2019-01-17 12:52

全世界最快的客輪問世 蘇澳到花蓮只要1小時

2019-01-17 11:29

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你

2019-01-25 20:23

勞保破產年限提早1年 2026年恐入不敷出

2019-01-25 16:08

金店面租況慘！新北一級商圈最貴店租全腰斬

2019-01-25 09:26

《一路上有您》追思音樂會 懷念嚴凱泰

2019-01-25 18:04

嚴凱泰追思音樂會 嚴陳莉蓮在高階主管陪同下進入會場

2019-01-25 14:12

嚴凱泰音樂會最後 嚴陳莉蓮帶領決策委員一同上台致意

2019-01-25 20:03

嚴凱泰追思會以好友身分上台 朱立倫：一生最好的朋友

2019-01-25 17:18

你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機

2019-01-25 19:03

最受歡迎的MIT產品 從手機變成硬碟

2019-01-25 05:54

追憶嚴凱泰 裕隆今日舉辦《一路上有您》音樂會

2019-01-25 09:52

嚴凱泰追思會政商名流雲集 馬吳朱侯都到場

2019-01-25 14:42

嚴凱泰追思音樂會 好友齊聚緬懷

2019-01-25 12:05

Google去台南買綠電 王惠美：我沒有不支持綠能

2019-01-25 12:47

鴻海啟動AI人才招募計劃 工程碩士起薪45K

2019-01-25 12:25

產業界看風電費率：2.5元都能做了 更何況5.1元

2019-01-25 21:36

台灣經濟自由度優於日韓 擠進全球前十名

2019-01-25 10:09

CIP參訪世紀鋼挺風電 法人：沃旭如撤出將更有利世紀鋼

2019-01-25 11:46

KPMG尾牙席開215桌 歷年最多

2019-01-25 22:05

晉華要求移出美國出口管制清單 否認危害美國家安全

2019-01-25 17:03

今年商用不動產 B辦看漲、大型商場搶著蓋

2019-01-25 09:54

失能照護、美元 2018最夯保單

2019-01-25 13:49

世紀鋼衝刺離岸風電 有信心不受新費率影響

2019-01-25 15:25

虛報扶養漏稅 將連補帶罰

2019-01-25 03:05

緯創尾牙 3焦點吸睛

2019-01-25 13:46

新北市節能設備補助 項目一覽看這裡

2019-01-25 14:05

勞保恐提前1年破產 許銘春提2大保證

2019-01-25 17:02

緯創尾牙有「乖乖」 英雄聯盟現身

2019-01-25 18:48

創業心法／終身學習為成功奠基

2019-01-25 03:23

裕隆集團 今辦音樂會追思嚴凱泰

2019-01-25 13:46

高雄幣來了 歐洲地方貨幣概念可借鏡

2019-01-25 18:40

純網銀開辦外匯 免實習

2019-01-25 02:58

名家觀點／壽險降匯率風險 人助也要自助

2019-01-25 02:31

元大人壽轉盈 五年首見

2019-01-25 02:58

水湳智慧城買氣熱 創健「Moon Park」20日賣三成

2019-01-25 09:15

經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠

2019-01-25 21:46

上海台商26日組團前進高雄看房 報名三天額滿

2019-01-25 16:40

行動交易機LINE Pay mini亮相 每筆消費3％點數回饋

2019-01-25 11:40

風電躉購費率下週出爐 經長：公開接受檢驗

2019-01-25 17:00

沃旭退場後誰接手 CIP、達德、上緯都有機會

2019-01-25 21:36

財長反對調降營所稅

2019-01-25 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top