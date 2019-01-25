嚴凱泰追思音樂會 嚴陳莉蓮在高階主管陪同下進入會場

2019-01-25 14:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



嚴凱泰辭世後今天舉行《一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會》。 記者／黃淑惠攝影 分享 facebook

嚴凱泰辭世後，今（25）日舉行《一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會》，在新北市政府多功能集會堂舉行，新北市政府多功能集會堂不到13時30分，受邀者就陸續到來，嚴陳莉蓮在裕隆高階主管陪同下，13時45分左右進入會場。

新北市政府門口陸續有車子抵達大樓門口，3樓的多功能集會堂門口也已經有多批媒體守候，今天會場必須以有邀請卡才能進場，管制很嚴格。 和泰車總經理蘇純興不到13時20分左右就抵達進入會場，緊接著工商協進會理事長林伯豐跟朱立倫一起進入會場，富邦集團董事長蔡明忠、聯合報系董事長王文杉也都提前就抵達現場；嚴凱泰政界的朋友新北市長侯友宜、連勝文等人也陸續到場。

今天的音樂會，將邀約由國際知名大提琴家陳世霖領軍演奏，以組曲搭配影片串接成音樂劇的方式來訴說嚴凱泰的一生，這次已經邀請1,400位嚴凱泰執行長各界好友、集團合作夥伴、企業同仁、車輛產業同業、產官學研夥伴一同追思緬懷凱泰執行長精彩生命路程。

嚴凱泰一生與汽車產業脫離不了關係，之前嚴凱泰病情一度好轉時，在尾牙宴上曾經上台選唱張學友的《一路上有你》獻給公司同仁，這次追思會，裕隆集團也決定用《一路上有您》來當音樂會的主軸，家屬也用這個音樂會，代替嚴凱泰謝謝所有一路上陪伴的夥伴。

嚴陳莉蓮在高階主管陪同下，13時45分左台進入會場。記者／黃淑惠攝影 分享 facebook

嚴凱泰辭世後，3樓的多功能集會堂門口也已經有多批媒體守候。 記者／黃淑惠攝影 分享 facebook

新北市政府門口陸續有車子抵達大樓門口。 記者／黃淑惠攝影 分享 facebook

四樓入場區也有許多人守候著貴賓。 記者／黃淑惠攝影 分享 facebook