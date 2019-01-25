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中文世界首本對抗地球暖化的全方位指南 正式出版

2019-01-25 13:18經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

有鑑於地球暖化、極端氣候的問題日益嚴重，以製糖及農業起家的台糖公司攜手聯經出版公司共同出版《DRAWDOWN 反轉地球暖化100招》，並於今（25）日舉辦新書發表會，號召全民一起DRAWDOWN，從日常生活中實踐節能減碳、反轉地球暖化的行動，以守護家園，可謂是中文世界裡第一本對抗地球暖化的全方位指南。

今日舉辦《DRAWDOWN 反轉地球暖化100招》新書發表會，台糖董事長黃育徵、聯經發行人林載爵、總經理陳芝宇、總編輯胡金倫、經濟部國營會副主委吳豐盛、組長鄭英圖、環保署前署長李應元、資源循環台灣基金會執行長陳惠琳等人出席力挺。

台糖指出，《DRAWDOWN 反轉地球暖化100招》 原主編保羅霍肯（Paul Hawken）和上百位全球科學家及政策制定者精心研究、模擬評估後提出100種反轉地球暖化的實質建議方案，範疇涵蓋潔淨能源、都市規劃、建築、運輸、甚至是飲食習慣等。

此外，台糖指出，近年來台糖執行的業務與本書提出的建議方案亦有緊密地連結，例如推動太陽能發電、沼氣發電（廢棄物轉製能源）、規劃沙崙智慧循環綠建築（淨零耗能建築）、改租賃LED節能照明設備等，在在都是為了轉型循環經濟企業、友善環境，加上台糖在台灣種了1,200萬棵樹，總面積達12,051公頃，等同有463.5座台北大安森林公園，為地球吸熱減碳，斐然有成。

台糖表示，黃育徵於2017年接觸到此書原文著作時，深覺本書對於正值從線性經濟轉為循環經濟模式的台灣社會而言相當切合所需，便希望盡快將本書的理念推廣引進，因此與志同道合的聯經公司共同出版中譯本，成為亞洲首譯出版《DRAWDOWN》的指標區，而為符合友善環境的理念，本書特別選用環保再生紙印刷，因此本書的封面質感樸實，盼讀者翻閱本書時亦能時時惦記著友善環境的重要。

台糖強調，「邁向循環經濟不是選項，是必然要走的路」，台糖也深信，「投資循環經濟，就是投資台灣的未來」，這本書中有許多需要我們個人、企業乃至於政府國家需要實踐的項目，期望每個人都能化身反轉地球暖化的代言人。

台糖暖化太陽能發電
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