南六董座黃清山 任台灣上市櫃公司協會南區分會長

2019-01-25 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



響應韓流經濟發展，擴大服務南部地區上市上櫃企業家，會員總市值佔台灣證券市場總市值20%的台灣上市櫃公司協會，27日將在高雄舉辦「台灣上市櫃公司協會南區分會」成立大會，南區分會會長由南六企業董事長黃清山擔任。

出席成立大會有協會理事長、台達電副總裁蔡榮騰，副理事長大聯大投資控股董事長黃偉祥、友嘉實業集團總裁朱志洋、福邦證券董事長林火燈，以及協會創辦人智冠科技董事施明豪。

參加台灣上市櫃公司協會南區分會成立大會約有100位上市上櫃企業主，台灣方有前行政院院長張善政、高雄市長韓國瑜、前高雄縣長楊秋興。

大陸方有海峽兩岸經貿文化交流協會主任羅宏、中國銀行台北分行行長蔡榮俊、中國農業銀行首席代表羅琳、交通銀行台北分行協理周艷、中國東方航空總經理施海波及福建省交通運輸集團首席代表貴嗣毅。

台灣上市櫃公司協會南區分會的代表會員，有南六企業、長興材料、大成長城集團、台南大億集團、大亞集團、世德工業、大田精密、智冠科技、直得科技、三發地產、元山科技、上曜建設等。