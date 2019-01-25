今年商用不動產 B辦看漲、大型商場搶著蓋

2019-01-25 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



林口三井outlet。記者游智文／攝影 分享 facebook

商用不動產去年交易表現亮眼，市場預期今年持續火熱。宏大國際資產總經理陳益盛表示，從政策方向、買家來源、業主需求、資金轉移等面向來看，台灣商用不動產有八大趨勢。

首先，預料台商資金將持續回流並投入不動產，今年仍以工業廠房、土地為主，次為商辦、旅館及豪宅。

二、北市B辦近年因都更重建、改裝旅館等，供給呈現負成長，而租金收益約2.5%又優於住宅，先前不少個案成交價格已上升，預料今年B辦價格仍會上漲。

三、由於公司新創、合併、及新A辦陸續完工招商，帶動企業總部搬遷潮並拉高租金，A辦租金今年將持續上揚 。

四、過去建商取得土地，二話不說興建住宅，但近年住宅市場反轉，建商轉變為建照不急著送、或報開工不動工。隨商用不動產市場活絡，預料會有愈來俞開發商，主動尋覓企業，為企業量身打造符合需求的建築物。

五、銀行法75條放寬金融業老舊行舍重建後使用率由50%下調為20%，預料會掀起金融業一波都更開發熱。

六、隨著公告地價逐步平穩，政府地上權地租亦逐步採雙軌制，即部分固定地租、部分隨公告地價浮動，加上好地段土地取得不易，預料今年有多處核心地段地上權開發案將重現生機。

七、消費力道不足，預料街邊零售店面租售價格再下探，另一方面大型商場興建風潮繼續升溫，企業或品牌仍將持續在北、中、南各地尋覓大面積土地，規畫複合式商場及商辦。

八、工業土地需求大於供給，電商加物流業搶占大型工業地之外，捷運加持也讓新北工業廠房升級廠辦總部，工業區也同時加入都更行列，預料工業區土地將一枝獨秀。