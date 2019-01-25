追憶嚴凱泰 裕隆今日舉辦《一路上有您》音樂會

2019-01-25 09:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



裕隆集團前董事長嚴凱泰。聯合報系資料照 分享 facebook

裕隆集團董事長嚴凱泰辭世後，遵照其生前遺願，不發訃文、不辦公祭、不設靈堂，各界好友還是對於嚴凱泰非常懷念，集團也於今（25）日下午舉辦《一路上有您 追思 感恩 凱泰音樂會》，邀請1,400位嚴凱泰各界好友、集團合作夥伴、企業同仁、車輛產業同業、產官學研夥伴一同追思緬懷嚴凱泰精彩生命路程。

裕隆集團指出，懷抱著對嚴凱泰的不捨與深深懷念，這次追思音樂會主題設定以《一路上有您》，音樂會藉由音樂、歌聲觸動與一張張照片敘事，串起嚴凱泰生命中一路上有你的共同美好記憶，整場音樂會透過歌聲與影像敘事深刻回憶，感動撫慰每個人，藉此向嚴凱泰致敬，感謝一路上有他的陪伴。

裕隆集團未來也已經做了最好的規劃，旗下近190家事業將劃分四大事業體，股權調整也將裕隆集團將旗下事業體劃分為汽車事業、金融水平事業、紡織事業、房地產事業。

展望未來，裕隆集團將帶著嚴凱泰的精神，將這份深深的思念化作前進動力，在未來道路上，由嚴陳莉蓮執行長的接續領導，持續繼續前進。

裕隆集團感謝一路上有他的陪伴，豐富了集團裡每個人的生命旅程，同時，也藉此感謝這一路上每個人的支持與愛護，也豐富嚴凱泰執精采人生。

◎嚴凱泰家族重要大世紀

父親嚴慶齡、母親吳舜文

1965年出生，為家中獨子

1981年父親嚴慶齡逝世

1986年裕隆自行設計研發的第一部車「飛羚101」問世

1990年擔任裕隆集團首席副總經理，正式接班

1991年與台元籃球隊女將陳莉蓮結婚

2005年女兒出生（Michelle）

2008年吳舜文過世

2009年自有品牌納智捷」（Luxgen）ＭＰＶ首款車上市

2015年兒子出生（John）

◎嚴凱泰精彩語錄匯整：

1、裕隆集團存在的，真正的意義，就是要把中華民國，裝上輪子。

2、我沒有外界想像的那麼糟，但也沒有別人說的那麼好！

3、提醒自己，要有自律的精神、要有危機感。

4、不和世界抗戰，反而要有時間啟動更多靈感。

5、以前天塌了還有人頂著，現在只有他自己了，是好是壞只能自己承擔

6.、不要把自己看得太偉大，交朋友也沒那麼困難。

7、最怕人家說我驕傲，也最恨自己驕傲，有點自信不代表就是驕傲！