金店面租況慘！新北一級商圈最貴店租全腰斬

2019-01-25 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



板橋中山路一段 圖／擷自Google Map 分享 facebook

房仲統計2018年新北市一級行政區租金最貴店面，和過去最高店租相比，全部腰斬，全市去年最高租金每坪僅5,383元，沒有一間店面單坪突破6,000元，寫下七年來新低。

住商不動產企研室經理徐佳馨分析，景氣下滑，加上電商衝擊，各地店面售價、租金均大不如前。新北市一線商圈面臨北市店面降租競爭，租金過高，租客寧可轉進北市，金店面租金下滑情況更是明顯。

根據住商機構統計實價資料，新北市板橋、中和、永和、新店、三重、新莊等六個一級行政區，店面租金在金融海嘯後，快速上升，其中，板橋在2013年率先出現一坪萬元金店面，位於中山路一段1~30號，一坪達1.17萬元。

永和區也在2017年出現兩筆萬元店租店面，都位於永和路二段，最高達一坪1萬5168元，為新北店租王。

但去年店面高租金市場一落千丈。板橋去年租金最貴店面一樣在中山路一段，但一坪僅5102元，還不到過去高點的一半。

永和區去年2月中正路一間約30坪店面，以16萬元出租，每坪達5,383元，為去年新北市店租王，但和過去高點每坪1.5萬元相比，只有三分之一行情。

新莊過去最高店租曾達每坪9,400元，地點在幸福路，去年最高租金僅4,000餘元，也在幸福路。中和過去最高店租達7,000多元，去年僅3,000多元，地點都在興南路一段。

新店、三重過去最高租金都達每坪6,500元以上，去年最高都只有3,000多元，歷史店租王和去年店租王，都在同一條路上。

徐佳馨表示，雖然同一條路，路頭路尾、陰面陽面店面租金行情有不小差異，同條路最高店租下滑，未必完全代表租金跌幅，但至少顯示，高租金店面乏人問津，無法順利出租。

她表示，從這些寫下高租金的店面都在成熟商圈，且重複性高來看，近幾年雖然新重劃區話題頻傳，但老商圈的店面仍舊是相對具有集客力，租客自然願意付出相對代價。

另從單價來看，新北一級商圈去年最貴店面單坪租金僅北市一線商圈的二分之一到三分之一，不少商圈不比北市人潮少，對想省租金的業者來說，可說是CP值高的好選擇。