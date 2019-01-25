水湳智慧城買氣熱 創健「Moon Park」20日賣三成

2019-01-25 09:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中水湳智慧城開發，帶動週邊房市商機，位於水湳智慧城20萬坪中央公園第一排的創健「Moon Park（月亮公園）」，以垂直複層綠帶規劃，訴求微氣候國際宅，全案公開才20餘天，銷售就突破三成，在市場引起高度矚目。

最特別的是，此案採用最新「VR感官實境體驗技術」，以施工圖完成3D繪圖，戴上眼鏡即可「進入」室內，場景逼真，也成為業界熱門的話題之一。

台中水湳智慧城全面開發，未來前景可期，也成為許多建商搶進的標的，房市發展看俏。

創健建設總經理李慕麟表示，創健「Moon Park」訴求全齡化建築，搭配中央公園，以垂直複層綠帶回應現今多變氣候，留設大面積綠地，「人與大自然的關係緊密，就能重拾活生活樂趣」。

創健「Moon Park」基地約600坪，規劃地上22層、地下三層大樓建築，坪數在70至72坪，每坪單價38萬至40萬元，總價約2,800萬至3,200萬元，主要鎖定企業主、中高階主管及二次換屋族。

李慕麟表示，「Moon Park」特別邀請台中花博策展人吳書原、東海大學景觀系教授張集豪「將公園搬進家中」。

吳書原畢業於英國AA建築聯盟學院，曾在英國工作多年。他說，英國重視人對自然的需求，因此走出倫敦，就是一片田疇，但在自然野放中，又有一定的美學，「city in the garden」是英國園藝重要的概念。

張集豪表示，一個社區不是只有種樹，還需要有複層綠帶，讓植物過濾空氣，「打開APP，你會發現，大公園附近空氣品質都比較好」。他也為此案選擇較不需要維護保養的植物品種，且多為台灣原生種。

李慕麟指出，自己從小就在西屯長大，對水湳智慧城有相當的了解，「Moon Park」三面臨路，條件極好，因此有極深的期待。他認為，70坪大小適合菁英族群，打拼奮鬥多年，希望家人能住得舒服、安全；坪數夠大，也能預備客房，讓親友留宿。

除了景觀設計配合水湳智慧城的大片綠地，此案也由豪宅界建築師王銘鴻進行規劃，國際知名Wimberly Interior首席設計師OZEkviriyakul打造公設。

對這塊基地是「一見鍾情」的王銘鴻表示，住宅面對20萬坪中央公園，就是一生最好的座向。而70坪的規劃，可以有完整的雙廚房、玄關衣帽間、長達7.5公尺的客餐廳，更是一個令人嚮往的適居空間。